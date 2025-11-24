Тиери Анри: Време е играчите на Арсенал да започнат да се държат като фаворити за титлата

Тиери Анри призова съблекалнята на Арсенал да бъде честна относно шампионските си амбиции след паметната победа над Тотнъм. Отборът на Микел Артета увеличи преднината си на върха в таблицата с убедителния успех в неделя.

В мача Еберечи Езе отбеляза хеттрик, а Леандро Тросар също се разписа. Победата недвусмислено превърна „артилеристите“ в основен фаворит за титлата.

След неуспешните опити през последните години Анри призова бившия си отбор да спре да се крие зад ролята на аутсайдер и да започне да се държи като фаворит.

В предаване на Sky Sports френската легенда заяви следното:

„В един момент трябва да приемете тази ситуация. Много хора говорят за процеса. Тук вече не става въпрос за вяра в процеса. Това вече е реалност. Трябва да сте честни. Поставихме се в ситуация, в която смятаме, че имаме най-добрия състав. Споменахме ли играчите, които дори не играха? Нека видим как се представихме. Вече не се оплакваме от един-двама отсъстващи", обясни френската легенда.

„Трябва да сте сигурни, че можете да спечелите първенството. Не казвам, че ще го спечелите, но трябва да се държите така, сякаш сте фаворити. Приемете го. Не искам да ви оказвам натиск. Ако се върна през лятото, бих казал: „Време е да спрете да се забавлявате“. Тази година е необходимо представяне, което да накара противниците да се страхуват от нас. Това не е арогантност.“

– добави Анри.

Арсенал в момента води в класирането на Висшата лига с шест точки преднина пред Челси и седем пред Манчестър Сити.