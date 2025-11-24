Популярни
Артета: Този отбор има вярата и нивото да играе постоянно

  • 24 ное 2025 | 01:50
Микел Артета коментира победата на неговия Арсенал с 4:1 в дербито от 12-тия кръг на английската Премиър лийг.

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

„Това е специален ден за нас. Знаехме колко важен е този мач и какво означава за нашите фенове. Да можем да им доставим такава радост е прекрасно“, каза Артета.

Наставникът на “артилеристите” говори и за представянето на Еберичи Езе, който бе големият герой при успеха, тъй като реализира хеттрик. Той се превърна в едва четвъртият футболист, правил подобно нещо в дербито на Северен Лондон.

„Това говори много за това колко е трудно и какво направи днес. Честно казано, можеше да вкара четири или пет гола. Той е добър играч, който може да създава магически моменти“, каза още Артета.

С успеха “топчиите” се откъснаха на върха с аванс от шест точки пред втория Челси и надеждите им за първа титла в Премиър лийг след повече от две десетилетия изглежда все по-жива.

“Доминирахме през целия мач. Създадохме много положения и бяхме много близо до отбелязване на гол. Бяхме търпеливи. Който и да излезе на терена, той си върши работата. Този отбор има вярата и нивото да играе постоянно.

Показваме добри резултати, но виждате колко труден е всеки мач от Висшата лига. Предстоят много мачове, нека го правим мач по мач. Нека се насладим на тази вечер, а след това играем с Байерн тук и с Челси навън. Ще бъде трудна седмица“, добави Артета.

