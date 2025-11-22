Байерн 0:1 Фрайбург, Сузуки шокира "Алианц Арена"

Победната серия на Байерн приключи преди паузата за националните отбори, когато баварците завършиха 2:2 при гостуването си на Унион. Сега те се надяват да започнат нова подобна поредица с домакинството си на Фрайбург, който е десети в класирането, но записа три победи в последните си четири мача във всички турнири. Миналия сезон Байерн спечели и двата мача, а Хари Кейн се разписа и в двете срещи.

Венсан Компани е направил три промени от мача с Унион. Том Бишоф, Александър Павлович и 17-годишният Ленарт Карл са титуляри за сметка на Конрад Лаймер и Йошуа Кимих, които са на пейката, и контузения Серж Гнабри.

⚪ 🔴 𝙐𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙛 🔴⚪ pic.twitter.com/a2YAkTyfac — FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2025

