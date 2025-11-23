Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
Компани: Вторият гол реши мача

  • 23 ное 2025 | 05:04
Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани сподели своите впечатления след убедителния успех с 6:2 над Фрайбург в мач от 11-тия кръг на Бундеслигата.

„Без съмнение, най-важното ни действие беше моментът, в който отбелязахме втория гол за 2:1. Играчите сами създадоха тази атакуваща фаза. Проявихме много класа. Малко футболисти са способни на такова нещо и това ни върна инерцията. Всичко, което се случи след това, беше резултат от добрата игра на много от състезателите“, заяви Компани.

Байерн трябваше да прави обрат, но стигна до разгром
Байерн трябваше да прави обрат, но стигна до разгром

"Да, получихме голове от статични положения в два поредни мача, но мисля, че можем да се справим с този проблем. Смяната на Ленарт Карл? Той получи удар на тренировка през седмицата и почувства болка. След двубоя се усмихваше, така че се надявам всичко с него дае наред", каза още Компани.

Баварците са начело в класирането с аванс от цели 8 точки пред втория Байер (Леверкузен).

