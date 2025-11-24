Рууни: Слот трябва да вземе голямо решение относно Салах

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Англия Уейн Рууни смята, че е време мениджърът на Ливърпул Арне Слот да започне да оставя по-често на пейката Мохамед Салах. Причината за това е лошата форма на египтянина и това, че той изобщо на помага на отбора си в дефанзивен план, смята Уаза.

“Ако бях Слот, щях да се опитам да взема важно решение, което поне ще окаже влияние на останалата част от отбора. Салах не им помага в дефанзивен плат. Ако си един от играчите, с които подписаха наскоро, и оставаш на пейката, виждайки, че той не тича, въпреки че е легенда и е направил много за клуба, тогава какво е посланието към теб?”, заяви Рууни.

Бившият голмайстор смята, че трагедията, която се случи с Диого Жота през лятото, също има ефект върху играчите, но не може да бъде извинение за това, че те не са готови да водят битка на терена.

“Вероятно трябва да се погледне и ефектът от това, което, за съжаление, се случи с Жота. Това със сигурност има ефект върху играчите, които бяха негови съотборници. Но не е извинение, че не се борят и не влизат в единоборства.

Слот има много важната задача да ги върне към добрите игри и победите. Важно е, че когато имат такава лоша серия от резултатите, името на Клоп непрекъснато се споменава. Нещо подобно се случваше в Манчестър Юнайтед със сър Алекс Фъргюсън. Когато например дойдоха Дейвид Мойс и Луис ван Гаал, името на Фърги винаги се споменаваше. Така е сега и със Слот, който чува, че “не е Юрген Клоп, не е толкова добър”. Мисля, че феновете на Ливърпул трябва да се откажат от тези сравнения и просто да подкрепят Слот”.