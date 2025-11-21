Мане разкри как е отказал трансфери в Манчестър Юнайтед и Тотнъм преди да подпише с Ливърпул

Бившата звезда на Ливърпул Садио Мане разкри как през лятото на 2016 година е можел да подпише както с Манчестър Юнайтед, така и с Тотнъм преди да премине на “Анфийлд”. Той обаче не получил гаранции от Луис ван Гаал за достатъчно игрово време при “червените дяволи”, а междувременно Юрген Клоп го убедил да предпочете мърсисайдци пред “шпорите”. За всичко това настоящото крило на Ал-Насър разказа в подкаста на Рио Фърдинанд.

“От Манчестър Юнайтед се свързаха с мен, като разговарях с Ван Гаал. Когато не сполучиха с мен, те взеха Антони Марсиал. Ван Гаал ми се обади и започна да ме разпитва: “Мане, как си, какво правиш?” Щом му отговорих, че съм добре, той ми каза: “Искам да дойдеш в Манчестър Юнайтед. Сега говоря с моя агент и ще видим кое е най-доброто, защото знам, че си добър играч и че можеш да помогнеш на тима, а ние ще ти помогнем да станеш по-добър футболист”. Аз пък го попитах: “Къде ще играя аз, при положение че имате Мемфис Депай, Уейн Рууни, Анхел Ди Мария и Робин ван Перси?” Това беше моят въпрос, защото аз исках да играя. Той ми отговори: “Знам таланта ти и че си добър. Но ако се справяш добре в тренировките и правиш добро впечатление, ще играеш. Ние обаче имаме и други добри футболисти”. Аз не бях убеден от това обяснение. Няколко дни по-късно от клуба ми се обадиха, така че аз чаках заедно с агента ми и семейството ми.

Разговарях с треньора, но той ми каза, че ще играя, ако съм добър, а в противен случай… Тогава обаче аз не бях готов, честно казано. Бях млад и се нуждаех от някой, който да ми оказва по-голяма помощ, както и от още една-две години, за да стана това, което исках да бъда. Все пак тогава все още бях в Саутхамптън и не бях постоянен. Затова си казахме: “ОК, да видим”, защото можех да отида и в Тотнъм, с които имах среща. Получихме обаждане от Маурисио Почетино, който заяви: “Искам Садио да дойде на тренировъчната база на Тотнъм”. Затова отидох там седмица по-късно. Видях базата, срещнах се с треньора, разговарях с него… Бях по-убеден, отколкото от проекта на Манчестър Юнайтед, като проблемът беше, че там имаха твърде много големи играчи. Затова след срещата ми с Почетино му казах: “ОК, разберете се с моя агент и ще дойда в Тотнъм”.

Прибрах се вкъщи и три по-късно ми се обади Клоп, който ме искаше и в Борусия (Дортмунд), но нещата не се получиха. Впоследствие той отиде в Ливърпул, а аз преминах от РБ Залцбург в Саутхамптън. Затова си казах: “Ето, че се срещаме отново”. Той започна с това как съжалява, че не ме е взел в Дортмунд две години по-рано и че вината била негова. Все пак аз исках да отида там и бях разочарован, че това не се случи. Клоп ми се извини и добави: “Ще изградим състав, който никой няма да иска за съперник. Ако израснем заедно, ти ще играеш във всеки мач”. Аз пък си помислих: “Това е моят клуб, това е правилният избор, това е, което искам”. Затова му казах: “Давам ти думата си. Някои клубове ме искат, но не, аз искам да дойда тук”. По същото време Тотнъм играеше в Шампионска лига, но не и Ливърпул”, сподели Мане.

