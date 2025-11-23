Слот след 0:3: Доминирахме, но пропуснахме много положения

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот смята, че отборът му е надиграл всички свои съперници в последните мачове, с изключение на Манчестър Сити. Изказването на нидерландеца дойде след тежката загуба с 0:3 от Нотингам Форест в 12-тия кръг на Премиър лийг.

„Победите и загубите са моя отговорност. Но виждам как отборът се бори докрай и как феновете ни подкрепят до последно“, заяви Слот.

„Днес видях нещо, което липсваше в мача с Ман Сити, но присъстваше във всички останали срещи: доминирахме и създавахме положения“, добави той.

„Както вече казах, напоследък почти постоянно пропускаме шансовете си, докато съперниците успяват да ни вкарат. Това обаче не може да продължава през целия сезон. Виждам много признаци, че при нормални обстоятелства резултатът щеше да е различен, но в момента сме в трудна ситуация, така че трябва да правим още повече, за да постигнем желаните резултати“, завърши насатвникът на мърсисайдци.

