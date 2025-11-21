Слот разкри за две нови контузии в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри, че Конър Брадли и Флориан Виртц са с контузии след мачовете на своите национални отбори и няма да бъдат на разположение за утрешния двубой с Нотингам Форест. Северноирландецът ще бъде извън строя за около три седмици, което отново вероятно ще наложи Доминик Собослай често да играе като десен бек, тъй като Джереми Фримпонг също е контузен все още, а Джо Гомес не е готов да изиграе голям брой мачове за кратко време. Травмата на Виртц е по-лека и той ще пропусне само домакинството срещу Форест, след което трябва да бъде на разположение. Добрата новина е, че Алисон Бекер е готов да се завърне в игра.

“Робъртсън не тренира вчера по лични причини, но днес ще бъде с нас. Алисон Бекер тренира от миналата седмица и ако всичко е наред, ще бъде на разположение да играе утре. За жалост, имаме някои проблеми след паузата за националните отбори. Конър Брадли и Флориан Виртц не могат да играят. Това не е никак добре. И двамата са с мускулни контузии. Не очаквам Конър да се завърне в следващите 22 дни, Флориан би трябвало да може да играе след мача с Нотингам. Джереми Фримпонг също няма да бъде готов в следващите 2-3 седмици. Истина е, че Доминик Собослай се справя много добре в тази позиция, както и в халфовата линия. Кърстис Джоунс също игра там през миналия сезон. Джо Гомес може да играе като десен бек, но той няма два пълни мача за цялата 2025 година, така че е малко рисковано да го пуснем седем пъти за 22 дни”, заяви Слот.

Нидерландецът коментира и лошия старт на Ливърпул в повечето от мачовете на отбора през този сезон: „Наясно съм, че по-често губим с 1:0, отколкото водим с 1:0. Не мога да ви дам обяснение за това в този момент. Това има влияние върху играта”.

Запитан дали задължително Ливърпул трябва да привлече нов централен защитник през януари, Слот отговори: “Не очаквах този въпрос. Има толкова много мачове, които трябва да се изиграят преди това. В сегашната ни позиция това е последното нещо, за което мисля. Това изобщо не е тема за мен в момента. Имаме трима централни защитници, включително Джо Гомес. Райън Гравенберх и Ватару Ендо също могат да играят на тази позиция. Имаме други позиции, които са малко по-проблемни”.

Снимки: Imago