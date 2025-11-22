Ливърпул има да си връща на Нотингам

Ливърпул ще посрещне Нотингам Форест на "Анфийлд" в мач от 12-тия кръг на Премиър лийг. Срещата започва в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Андрю Мадли. Мърсисайдци ще се опитат да се върнат към победите след поражението с 0:3 от Манчестър Сити, а Нотингам ще търси положителен резултат в опит да се отдалечи от дъното.

Ливърпул се намира на разочароващата 8-а позиция в Премиър лийг с 18 точки от 11 изиграни мача, което е далеч под очакванията за отбор с амбиции за титлата. "Червените" имат голова разлика 18:17, което показва сериозни проблеми в защитата.



Нотингам Форест е в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-о място с едва 9 точки от същия брой мачове и негативна голова разлика от 10:20. Гостите са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят положението си в таблицата.

Ливърпул преминава през труден период, записвайки три загуби в последните си пет мача. "Червените" отстъпиха с 0:3 срещу Манчестър Сити, но преди това постигнаха важна победа с 1:0 срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Отборът на Арне Слот се наложи и над Астън Вила с 2:0, но претърпя две последователни загуби - от Кристъл Палас с 0:3 в "Карабао Къп" и от Брентфорд с 2:3 в първенството.



Нотингам показва по-добра форма напоследък с две победи, две равенства и само една загуба. Форест победи Лийдс с 3:1, завърши 0:0 с Щурм (Грац) в Лига Европа и 2:2 с Манчестър Юнайтед. Преди това тимът отстъпи с 0:2 срещу Борнемут, но победи Порто с 2:0 в Лига Европа.

Ливърпул е с множество контузени играчи, като най-сериозни са отсъствията на Флориан Виртц и Джереми Фримпонг, които са ключови фигури в състава. Младият защитник Конър Брадли също е извън строя, което ограничава опциите на Арне Слот в дефанзивен план. Райън Гравенберх има важна роля в последните мачове и ще бъде основна фигура в средата на терена и днес.



При Нотингам Форест ситуацията с контузените също е тежка, като отборът е без шестима важни играчи, включително опитния нападател Крис Ууд и ключовия полузащитник Дъглас Луис. Отсъствието на Олександър Зинченко и Ола Айна допълнително отслабва защитата на гостите. Елиът Андерсън се очаква да бъде водещата фигура за Форест в този мач.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 14 януари 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1 на "Сити Граунд". Преди това, на 14 септември 2024 г., Нотингам Форест постигна изненадваща победа с 1:0 на "Анфийлд".



В по-ранните им срещи Ливърпул победи Нотингам с 1:0 като гост на 2 март 2024 г., а на 29 октомври 2023 г. "червените" се наложиха с категоричното 3:0 на своя стадион. На 22 април 2023 г. Ливърпул спечели с 3:2 в оспорван мач на "Анфийлд".

