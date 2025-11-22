Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул има да си връща на Нотингам

Ливърпул има да си връща на Нотингам

  • 22 ное 2025 | 06:45
  • 286
  • 0
Ливърпул има да си връща на Нотингам

Ливърпул ще посрещне Нотингам Форест на "Анфийлд" в мач от 12-тия кръг на Премиър лийг. Срещата започва в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Андрю Мадли. Мърсисайдци ще се опитат да се върнат към победите след поражението с 0:3 от Манчестър Сити, а Нотингам ще търси положителен резултат в опит да се отдалечи от дъното.

Ливърпул се намира на разочароващата 8-а позиция в Премиър лийг с 18 точки от 11 изиграни мача, което е далеч под очакванията за отбор с амбиции за титлата. "Червените" имат голова разлика 18:17, което показва сериозни проблеми в защитата.

Нотингам Форест е в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-о място с едва 9 точки от същия брой мачове и негативна голова разлика от 10:20. Гостите са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят положението си в таблицата.

Ливърпул преминава през труден период, записвайки три загуби в последните си пет мача. "Червените" отстъпиха с 0:3 срещу Манчестър Сити, но преди това постигнаха важна победа с 1:0 срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Отборът на Арне Слот се наложи и над Астън Вила с 2:0, но претърпя две последователни загуби - от Кристъл Палас с 0:3 в "Карабао Къп" и от Брентфорд с 2:3 в първенството.

Нотингам показва по-добра форма напоследък с две победи, две равенства и само една загуба. Форест победи Лийдс с 3:1, завърши 0:0 с Щурм (Грац) в Лига Европа и 2:2 с Манчестър Юнайтед. Преди това тимът отстъпи с 0:2 срещу Борнемут, но победи Порто с 2:0 в Лига Европа.

Ливърпул е с множество контузени играчи, като най-сериозни са отсъствията на Флориан Виртц и Джереми Фримпонг, които са ключови фигури в състава. Младият защитник Конър Брадли също е извън строя, което ограничава опциите на Арне Слот в дефанзивен план. Райън Гравенберх има важна роля в последните мачове и ще бъде основна фигура в средата на терена и днес.

При Нотингам Форест ситуацията с контузените също е тежка, като отборът е без шестима важни играчи, включително опитния нападател Крис Ууд и ключовия полузащитник Дъглас Луис. Отсъствието на Олександър Зинченко и Ола Айна допълнително отслабва защитата на гостите. Елиът Андерсън се очаква да бъде водещата фигура за Форест в този мач.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 14 януари 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1 на "Сити Граунд". Преди това, на 14 септември 2024 г., Нотингам Форест постигна изненадваща победа с 1:0 на "Анфийлд".

В по-ранните им срещи Ливърпул победи Нотингам с 1:0 като гост на 2 март 2024 г., а на 29 октомври 2023 г. "червените" се наложиха с категоричното 3:0 на своя стадион. На 22 април 2023 г. Ливърпул спечели с 3:2 в оспорван мач на "Анфийлд".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

Ядосаният Моуриньо: Ако можех, щях да направя девет смени на почивката

  • 22 ное 2025 | 03:24
  • 1559
  • 0
Ювентус подновява интереса си към Едерсон

Ювентус подновява интереса си към Едерсон

  • 22 ное 2025 | 03:05
  • 1204
  • 0
Трансферна цел на Рома: Най-голямата ми мечта е да се върна в Европа

Трансферна цел на Рома: Най-голямата ми мечта е да се върна в Европа

  • 22 ное 2025 | 02:30
  • 1061
  • 0
Капело за предстоящото дерби: Интер е по-силен, но Милан има Леао

Капело за предстоящото дерби: Интер е по-силен, но Милан има Леао

  • 22 ное 2025 | 02:19
  • 815
  • 0
Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

  • 22 ное 2025 | 01:31
  • 487
  • 0
Марсилия поведе в Лига 1 след наказателна акция срещу Ница

Марсилия поведе в Лига 1 след наказателна акция срещу Ница

  • 22 ное 2025 | 00:53
  • 2049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 756
  • 0
Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 10253
  • 8
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 32841
  • 67
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 30397
  • 30
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 406
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 20485
  • 126