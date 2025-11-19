Алисон подновява тренировки

Вратарят на Ливърпул Алисон Бакер трябва да поднови пълноценни тренировки с първия отбор в следващите два дни и да се опита да бъде готов за съботния сблъсък с Нотингам Форест. Бразилецът не е играл от 30 септември, когато получи контузия в мача с Галатасарай. Това бе и втората загуба от лошата серия, в която тогава влязоха мърсисайдци. В неговото отсъствие на вратата на английския шампион застана Гиорги Мамардашвили.

Джереми Фримпонг, когато се контузи при победата над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига, обаче не е готов все още да поднови тренировки. За неговото състояние няма актуална официална информация, но според “Ливърпул Еко” нидерландецът ще се завърне в началото на декември. Александър Исак получи контузия в същия двубой, но той вече е възстановен и ще бъде на разположение на Арне Слот за срещата с Нотингам Форест. Шведът игра повече от 30 минути при загубата от Швейцария в събота, а вчера не бе използван от Греъм Потър по време на равенството със Словения.

Джовани Леони е аут до края на сезона заради тежката контузия в коляното, която получи в мача от “Карабао Къп” срещу Саутхамптън.