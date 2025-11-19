Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Алисон подновява тренировки

Алисон подновява тренировки

  • 19 ное 2025 | 15:07
  • 727
  • 0
Алисон подновява тренировки

Вратарят на Ливърпул Алисон Бакер трябва да поднови пълноценни тренировки с първия отбор в следващите два дни и да се опита да бъде готов за съботния сблъсък с Нотингам Форест. Бразилецът не е играл от 30 септември, когато получи контузия в мача с Галатасарай. Това бе и втората загуба от лошата серия, в която тогава влязоха мърсисайдци. В неговото отсъствие на вратата на английския шампион застана Гиорги Мамардашвили.

Джереми Фримпонг, когато се контузи при победата над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига, обаче не е готов все още да поднови тренировки. За неговото състояние няма актуална официална информация, но според “Ливърпул Еко” нидерландецът ще се завърне в началото на декември. Александър Исак получи контузия в същия двубой, но той вече е възстановен и ще бъде на разположение на Арне Слот за срещата с Нотингам Форест. Шведът игра повече от 30 минути при загубата от Швейцария в събота, а вчера не бе използван от Греъм Потър по време на равенството със Словения.

Джовани Леони е аут до края на сезона заради тежката контузия в коляното, която получи в мача от “Карабао Къп” срещу Саутхамптън.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киелини успокои, че има светлина в тунела за Ювентус

Киелини успокои, че има светлина в тунела за Ювентус

  • 19 ное 2025 | 15:14
  • 498
  • 0
Зидан ще продължи мълчаливо да чака Франция, но има един проблем

Зидан ще продължи мълчаливо да чака Франция, но има един проблем

  • 19 ное 2025 | 14:40
  • 774
  • 1
Оярсабал направи нещо, което никой в историята на “Ла Роха” не е постигал

Оярсабал направи нещо, което никой в историята на “Ла Роха” не е постигал

  • 19 ное 2025 | 14:32
  • 1095
  • 0
Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

  • 19 ное 2025 | 14:04
  • 847
  • 0
Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

  • 19 ное 2025 | 13:49
  • 2401
  • 3
Стив Макларън подаде оставка като селекционер на Ямайка

Стив Макларън подаде оставка като селекционер на Ямайка

  • 19 ное 2025 | 13:07
  • 531
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 4843
  • 12
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 6914
  • 6
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 4952
  • 6
Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

  • 19 ное 2025 | 12:52
  • 6546
  • 14
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 5599
  • 23
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 36193
  • 33