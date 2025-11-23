Популярни
Как Волф заобиколи ограничението да продава акции в Мерцедес

  • 23 ное 2025 | 11:44
  • 866
  • 0

Шефът на тима на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф, който е и акционер в отбора, продаде дял от него през седмицата – 5% от тима срещу 300 милиона долара.

Чрез тази сделка оценката на тима на Мерцедес достигна 6 милиарда долара. А преди сделката, по една трета в тима притежаваха автомобилната компания Мерцедес-Бенц, компанията Ineos на милиардера Джим Ратклиф и холдинговата компания на Волф Motorsport Invest Limited. Ineos влезе в тима, след като купи дела на покойния Ники Лауда от наследниците му.

Тогава акционерите се споразумяха да не продават акции от тима и това ограничение все още е в сила. Затова и Волф продаде 15% от Motorsport Invest Limited, която контролира 33% от тима на Мерцедес и това означава дял от 5% в отбора.

Новият акционер не беше изненада – Джордж Кърц, който главен изпълнителен директор и основател на CrowdStrike – един от спонсорите на Мерцедес и дългогодишен приятел и партньор на Волф.

А този уикенд в Лас Вегас Волф изясни как вижда ролята си в тима след промяната в собствеността.

„Нямам планове да продавам отбора или да напускам поста си – уточни Тото. – Доволен съм и работата ми харесва. Докато усещам, че имам принос към представянето на тима и докато и другите са на това мнение, то няма да има промяна.“

Волф уточни, че причината за сделката с Кърц е била желанието той да „подсили представянето“ на бранда на пазара в Щатите. Тото уточни, че това е единствената причина за продажбата на тези 5%.

Снимки: Gettyimages

