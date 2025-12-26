Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел иска да се бори за титлата с Верстапен

Джордж Ръсел иска да се бори за титлата с Верстапен

  • 26 дек 2025 | 15:38
  • 508
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че иска да докаже своите способности в битката за световната титла във Формула 1, при това, изправяйки се директно срещу не кой да е, а срещу Макс Верстапен.

Надали ще се намери някой, който да оспори факта, че в момента именно Верстапен е най-добрият пилот на стартовата решетка във Формула 1. На такова мнение е и Ръсел, който определи четирикратния световен шампион като „златния стандарт“ и заяви, че иска да се изправи срещу него в битка за световната титла.

Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година
Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

„Определено знам, че мога да се боря с момчетата на върха. Макс, очевидно, е златният стандарт в момента. Той е този, срещу когото аз искам да се изправя. Смятам, че той е единственият, когото хората биха питали. Той е единственият пилот, който ти би искал за съотборник, за да провериш колко си силен“, заяви Ръсел, който след това коментира и своето представяне с Мерцедес.

„Винаги си припомням как (Михаел) Шумахер имаше нужда от пет години, за да спечели първата си титла с Ферари. Хората помнят славните години, но никой не помни 1996 и 1997. Не беше провал, но нямаше титли. За мен няма значение дали ще завърша втори, или 20-ти в шампионата, едно и също е.

„Ти не печелиш и аз трябваше да науча това, идвайки от Уилямс, където бях в дъното на колоната всеки уикенд. Това беше толкова разочароващо, но сега аз съм в позиция, в която все още не се боря за титлата, така че разликата не е толкова голяма, ако ме разбирате. Ти или се бориш за титлата, или не се. И ако не се, никой не иска да се бори за второто място. Така че аз се чувствам готов и знам, че моето време ще дойде, трябва да съм търпелив“, заяви Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

  • 26 дек 2025 | 13:19
  • 960
  • 0
Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

  • 26 дек 2025 | 12:56
  • 1166
  • 1
Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

  • 26 дек 2025 | 12:25
  • 701
  • 0
След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година

След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година

  • 26 дек 2025 | 12:01
  • 442
  • 0
Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

  • 26 дек 2025 | 11:19
  • 681
  • 0
Ако беше шеф, Верстапен щеше да има пилот №1 и пилот №2

Ако беше шеф, Верстапен щеше да има пилот №1 и пилот №2

  • 26 дек 2025 | 10:56
  • 1542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 5789
  • 9
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8698
  • 6
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 6415
  • 0
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 4003
  • 26
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6479
  • 5
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 15425
  • 8