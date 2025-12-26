Джордж Ръсел иска да се бори за титлата с Верстапен

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че иска да докаже своите способности в битката за световната титла във Формула 1, при това, изправяйки се директно срещу не кой да е, а срещу Макс Верстапен.

Надали ще се намери някой, който да оспори факта, че в момента именно Верстапен е най-добрият пилот на стартовата решетка във Формула 1. На такова мнение е и Ръсел, който определи четирикратния световен шампион като „златния стандарт“ и заяви, че иска да се изправи срещу него в битка за световната титла.

„Определено знам, че мога да се боря с момчетата на върха. Макс, очевидно, е златният стандарт в момента. Той е този, срещу когото аз искам да се изправя. Смятам, че той е единственият, когото хората биха питали. Той е единственият пилот, който ти би искал за съотборник, за да провериш колко си силен“, заяви Ръсел, който след това коментира и своето представяне с Мерцедес.



„Винаги си припомням как (Михаел) Шумахер имаше нужда от пет години, за да спечели първата си титла с Ферари. Хората помнят славните години, но никой не помни 1996 и 1997. Не беше провал, но нямаше титли. За мен няма значение дали ще завърша втори, или 20-ти в шампионата, едно и също е.



„Ти не печелиш и аз трябваше да науча това, идвайки от Уилямс, където бях в дъното на колоната всеки уикенд. Това беше толкова разочароващо, но сега аз съм в позиция, в която все още не се боря за титлата, така че разликата не е толкова голяма, ако ме разбирате. Ти или се бориш за титлата, или не се. И ако не се, никой не иска да се бори за второто място. Така че аз се чувствам готов и знам, че моето време ще дойде, трябва да съм търпелив“, заяви Ръсел.

