Астън Мартин остава без шеф на тима, идва Андреас Зайдъл?

  • 23 ное 2025 | 10:46
  • 340
  • 0

Очаква се, че шефът на тима на Астън Мартин и главен изпълнителен директор Анди Кауъл, ще бъде уволнен. Информацията се появи в часовете след финала на Гран При на Лас Вегас, а говорител на тима на Лорънс Строл не отрече възможността Кауъл да бъде уволнен съвсем скоро.

Все пак, официалната позиция на Астън Мартин е, че от отбора не коментират слухове и спекулации, а фокусът на тима си остава максимално доброто представяне в последните стартове и подготовката за сезон 2026. Информацията за труса в Астън Мартин е на RacingNews365, но изданието не цитира източници.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Кауъл смени Мартин Уитмарш като главен изпълнителен директор в Астън Мартин през октомври миналата година, като преди това беше начело на програмата за двигатели на Мерцедес. При това разместване Кауъл получи и пряката власт при ръководството на тима от Майк Крак, който в началото на тази година беше преместен да отговаря за екипа на отбора, който работи на състезанията.

Смята се, че постът на Кауъл е станал неспасяем, след последната група напуснали аеродинамичния отдел, начело с директора по аеродинамиката Ерик Бланден, а Строл-старши е бил „готов“ за промяната на върха на тима.

Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победим
Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победим

Според слуховете, Кауъл ще бъде сменен от бившия шеф на Макларън и Заубер Андреас Зайдъл. Зайдъл напусна Макларън преди началото на сезон 2023 във Формула 1, за да се върне във Фолксваген Груп, където оглави Заубер и отговаряше за трансформацията на тима в заводския отбор на Ауди. Но в средата на 2024 Зайдъл беше освободен от Хинвил, а на мястото му дойде Матиа Биното.

Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма
Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма
 Норис: Прекалих с агресията в първия завой
Норис: Прекалих с агресията в първия завой
Снимки: Gettyimages

