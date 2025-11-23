Астън Мартин остава без шеф на тима, идва Андреас Зайдъл?

Очаква се, че шефът на тима на Астън Мартин и главен изпълнителен директор Анди Кауъл, ще бъде уволнен. Информацията се появи в часовете след финала на Гран При на Лас Вегас, а говорител на тима на Лорънс Строл не отрече възможността Кауъл да бъде уволнен съвсем скоро.

Все пак, официалната позиция на Астън Мартин е, че от отбора не коментират слухове и спекулации, а фокусът на тима си остава максимално доброто представяне в последните стартове и подготовката за сезон 2026. Информацията за труса в Астън Мартин е на RacingNews365, но изданието не цитира източници.

According to Racingnews365 Aston Martin and Andy Cowell will part ways at the end of the season



The possible replacement for Andy Cowell is Andreas Seidl



Link: https://t.co/7au42e62SG pic.twitter.com/GM9I1QXf6U — Aston Martin F1 updates (@startonpole) November 23, 2025

Кауъл смени Мартин Уитмарш като главен изпълнителен директор в Астън Мартин през октомври миналата година, като преди това беше начело на програмата за двигатели на Мерцедес. При това разместване Кауъл получи и пряката власт при ръководството на тима от Майк Крак, който в началото на тази година беше преместен да отговаря за екипа на отбора, който работи на състезанията.

Смята се, че постът на Кауъл е станал неспасяем, след последната група напуснали аеродинамичния отдел, начело с директора по аеродинамиката Ерик Бланден, а Строл-старши е бил „готов“ за промяната на върха на тима.

Според слуховете, Кауъл ще бъде сменен от бившия шеф на Макларън и Заубер Андреас Зайдъл. Зайдъл напусна Макларън преди началото на сезон 2023 във Формула 1, за да се върне във Фолксваген Груп, където оглави Заубер и отговаряше за трансформацията на тима в заводския отбор на Ауди. Но в средата на 2024 Зайдъл беше освободен от Хинвил, а на мястото му дойде Матиа Биното.

