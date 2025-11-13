Тото Волф продава 5% от тима на Мерцедес във Формула 1

Шефът на Мерцедес Тото Волф е в процес на преговори за продажба на около 5% от своите акции в отбора от Формула 1 чрез сделка с неговата холдингова компания, като ролята му ще остане непроменена.

Тото Волф обсъжда продажбата на част от своята холдингова компания Motorsport Investment Ltd, което се равнява на 5% от акциите на отбора на Мерцедес във Формула 1. Подобна сделка би оценила целия тим на рекордната сума от 6 милиарда долара.

Както първоначално съобщи уебсайтът за спортен бизнес Sportico, продажбата е в напреднал етап. Волф изглежда готов да се раздели с част от акциите в своята холдингова компания, която притежава една трета от акциите в Мерцедес-Бенц Grand Prix Ltd.

Според вестник Financial Times потенциалният купувач е американският предприемач Джордж Кърц, главен изпълнителен директор и съосновател на американската фирма за киберсигурност CrowdStrike. Компанията CrowdStrike стана спонсор на Мерцедес през 2019 г., а самият Кърц е запален пилот в състезания със спортни автомобили.

Настоящата структура на собственост в Мерцедес е разделена на три равни части между Волф, компанията майка Мерцедес-Бенц и химическия гигант ИНЕОС, оглавяван от Джим Ратклиф. Ако сделката бъде финализирана, Волф ще остане значителен акционер в компанията, а позицията му на главен изпълнителен директор и шеф на отбора няма да се промени.

Потърсен за коментар, говорител на отбора на Мерцедес във Формула 1 заяви: „Няма да коментираме това. Управлението на отбора ще остане непроменено и тримата партньори са напълно ангажирани с успеха на Мерцедес във Формула 1.“

С оценка от 6 милиарда долара Мерцедес ще се превърне в най-скъпия отбор във Формула 1, надминавайки Макларън и Ферари, които наскоро бяха оценени на по 4,7 милиарда долара. Новината идва след публикуването на финансовите резултати на Мерцедес F1 за 2024 г. през юни, които отчетоха увеличени приходи от 636 милиона паунда (858 милиона долара), включително печалба от 120,3 милиона паунда (161 милиона долара).

Волф, който преди това беше акционер в Уилямс, се присъедини към Мерцедес като шеф на моторните спортове и директор на отбора във Формула 1 преди сезон 2013. Между 2014 и 2021 г. отборът спечели осем поредни конструкторски титли, както и седем титли при пилотите с Люис Хамилтън и Нико Розберг.

Говорейки за бързия растеж на Формула 1 на скорошния форум Autosport Business Exchange в Ню Йорк, Волф каза: „Дойде COVID, хората си бяха вкъщи и се появи Drive to Survive. По-младата аудитория се свърза с родителите и прародителите си около Формула 1. И ние продължихме да растем, но трябва да бъдем предпазливи, защото в основата си трябва да предоставяме достоверен спорт. Ако това продължи, останалите ключови показатели за ефективност ще се представят положително.“

Снимки: Gettyimages