Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

  • 11 ное 2025 | 15:13
  • 325
  • 0

Тото Волф вече официално остана без претендент за световната титла във Формула 1 през 2025 година, след като Джордж Ръсел загуби и математически шанс да стане световен шампион с четвъртото си място в Гран При на Сао Пауло.

Това обаче не попречи на ръководителя на Мерцедес да коментира битката за титлата, в която Ландо Норис има аванс от 24 точки пред своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри, а Макс Верстапен е трети с пасив от 49 пункта спрямо лидера. Според Волф този пасив на пилота на Ред Бул означава, че той вече няма шанс да се пребори за петата си поредна титла.

Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата
Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

„Този кораб отплава – каза Волф отново шансовете на Верстапен. – Мисля, че трябва да ги оставят да се състезават, без да се докосват, но авансът, който Ландо има, е много, много солиден. Но той също така не може да си позволи отпадане, защото тогава нещата ще се обърнат в другата посока.

„От гледна точка на феновете определено ще бъде хубаво преди финалното състезание водещите пилоти да са с изравнени точки или нещо подобно. Но Норис беше много впечатляващ в последните стартове, как запази хладнокръвие и спечели всички тези точки“, добави още шефът на Мерцедес.

Снимки: Gettyimages

