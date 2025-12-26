Популярни
Защо Тото Волф е в раздвоени за второто място на Мерцедес през 2025 година

  • 26 дек 2025 | 12:56
  • 659
  • 0

Отборът на Мерцедес завърши на второто място в конструкторския шампионат във Формула 1 през 2025 година, прогресирайки с две позиции спрямо предходната кампания, когато Сребърните стрели завършиха четвърти.

През сезон 2025 те изпревариха Ферари и Ред Бул, но завършиха далеч зад екипа на Макларън, който спечели втората си поредна конструкторска титла. В крайното класиране разликата между Макларън и Мерцедес беше цели 364 точки, което само по себе си показва колко голяма беше доминацията на тима от Уокинг в отборния шампионат.

Шефът на Мерцедес Тото Волф обаче призна, че е раздвоен от това второ място, което неговият тим завоюва. От една страна той е доволен от напредъка спрямо 2024 година, но от друга не се радва, защото второто място означава, че отборът на Мерцедес не е постигнал своята цел.

„Аз съм малко раздвоен, защото след десет години, ще погледнем статистиката и ще видим, че сме вицешампиони. Но реалността е, че второто място означава, че не сме постигнали нашите цели. Ние искаме да печелим, искаме да печелим състезания и да сме в борбата за титлата. Но не бяхме. И затова в момента ме боли“, обясни Волф.

През 2025 година Мерцедес спечели две победи благодарение на Джордж Ръсел, който триумфира в Канада и Сингапур. Неговият много по-млад съотборник Андреа Кими Антонели регистрира три качвания на подиума в своята дебютна кампания с най-добро класиране от второ място, постигнато в Гран При на Сао Пауло.

Снимки: Gettyimages

