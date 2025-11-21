Тото Волф продаде 15% от своя дял в отбора на Мерцедес

Тото Волф продаде 15% от своя дял в отбора на Мерцедес във Формула 1 на американския милиардер Джордж Къртц, обявиха от лагера на Сребърните стрели малко преди началото на свободните тренировки преди Гран При на Лас Вегас. От тима, напълно очаквано, не обявиха за каква сума Волф е продал своите акции.

Както е известно Волф е равен акционер в тима на Мерцедес заедно с Мерцедес-Бенц и Ineos на Джим Ратклиф. Австриецът обаче реши да продаде част от своя дял, а той е бил закупен от Къртц, който е основател на компанията за киберсигурност CrowdStrike, която е партньор на Мерцедес от 2019 година насам.

We're proud to announce that George Kurtz, CEO and Founder of @CrowdStrike, has been appointed Technology Advisor and has joined the team's long-term ownership group 🤝 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 20, 2025

Въпреки че се разделя с част от своя дял в отбора, Волф ще продължи да изпълнява функциите на главен изпълнителен директор и ръководител на екипа. Къртц пък ще заеме поста на технически съветник на Сребърните стрели.

Vegas really comes alive at night 😮‍💨🌙 pic.twitter.com/AsKExcFchu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2025

Състезанията не са никак чужди за американеца, който освен успешен бизнесмен е и състезателен пилот, при това с участия в доста големи състезания, включително последните три издания на „24-те часа на Льо Ман“ в Pro-Am категорията на LMP2. През 2023 година, при дебюта си на пистата „Сарт“ Къртц в тандем с Джеймс Алън и Колин Браун стигна до победата в LMP2 Pro-Am с отбора на Algarve Pro Racing.

Снимки: Gettyimages