И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета заяви, че в календара на световния шампионат няма достатъчно място за всички писти, които искат да домакинстват на надпревара.

Изказването на испанеца идва на фона на сезон 2025, който включваше рекордните 22 кръга в 18 различни държави на пет континента. Сезон 2025 беше и първият за MotoGP под шапката на Либърти медия, която придоби Дорна в началото на годината.

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

Пред motorsport.com Еспелета, чийто баща Кармело продължава да е главен изпълнителен директор на Дорна и съответно на MotoGP, даде обширно интервю за това как идването на Либърти медия се е отразило на развитието на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Една от темите, които бяха засегнати, беше свързана с календара и много желаещи да се присъединят към него.

Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

„Има голям интерес. В този случай обажданията не са ежеседмични, но ежемесечни. Има огромно желание за асоциация с нашия бранд. Ние просто нямаме достатъчно място в календара за всички молби, които получаваме. С 14 състезания в Европа и осем извън, е ясно къде има по-голям потенциал за разрастване. Има значителен интерес в Азия, Близкия изток и Южна Америка, което неизбежно ще ни принуда да вземем тежки решения за Европа“, обясни Еспелета.

Снимки: MotoGP