Алонсо: Асфалтът в Лас Вегас не отговаря на стандартите на Формула 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо се изказа много критично за Гран При на Лас Вегас, като обясни, че асфалтът там не отговаря на стандартите на Формула 1.

Испанецът стартира седми, но завърши едва 13-и на финала и уточни, че критиката му е насочена към асфалта, а не към конфигурацията на трасето.

„Пистата е забавна, защото е бърза, но мисля, че този тип асфалт не отговоря на стандарта на Формула 1 – обясни Алонсо. – Честно казано, много е хлъзгаво, не можем да загреем гумите и няма сцепление. Освен това асфалтът е изключително неравен, на ръба на това да стане опасен за състезание.

„Мисля, че за в бъдеще трябва да говорим с ФИА дали това е приемливо или не за следващите години. И също така, мястото на Лас Вегас в календара, това определено е трудно за нас.“

Алонсо коментира позиционирането на Лас Вегас в календара, като състезанието в Невада дава старт на трите последни надпревари, които са в три последователни уикенда.

„Идваме тук, където часовата разлика е голяма, Вегас е далеч от Европа и Бразилия, след това веднага заминаваме за Катар – това е 17-часов полет и 13 часа часова разлика – обясни Фернандо. – Не мисля, че в който и да е друг спорт това решение ще е приемливо.

„Мисля, че пистата става, но асфалтът и мястото в календара не стават. Може би състезанието може да получи друго място в календара. Разбрах, че този уикенд е спокоен в Лас Вегас, но не можем да правим нещата така. По тази логика трябва да ходим през февруари в Монако, защото тогава там е спокойно, при някои неща трябва да мислим на първо място за спорта.“

