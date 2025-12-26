Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

  • 26 дек 2025 | 12:25
  • 476
  • 0
Бившият шеф на Ямаха официално се раздели с японците

Бившият ръководител на отбора на Ямаха в MotoGP Лин Джарвис се раздели официално с производителя от Ивата повече от година, след като напусна поста си в тима на японците.

Джарвис беше заменен от Паоло Павесио, но остана част от Ямаха в ролята на външен консултант. Сега обаче motorsport.com съобщава, че британецът се е разделил с японската марка и ще стане независим консултант, който ще бъде на разположение на всеки, който има нужда от неговата помощ в падока на MotoGP.

Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха
Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

Джарвис прекара над 30 години в структурите на Ямаха и именно под неговото ръководство марката от Ивата постигна най-големите си успехи в MotoGP. С Джарвис начело Ямаха завоюва общо осем световни титли при пилотите – четири с Валентино Роси (2004, 2005, 2008 и 2009), три с Хорхе Лоренцо (2010, 2012 и 2015) и една с Фабио Куартараро (2021).

Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия
Появиха се въпросителни около завръщането на MotoGP в Бразилия

През последните месеци Джарвис водеше преговори от името на всички производители в MotoGP с Дорна за по-добри финансови условия за марките. Тези разговори са на своя финален етап и се очаква новото споразумение между Дорна и производителите да бъде подписано в следващите месеци. С него ангажиментът на Джарвис ще приключи и той ще може да се насочи към новата си роля, а именно на независим консултант.

Снимки: Gettyimages

