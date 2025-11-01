Тото Волф се върна към Абу Даби 2021 и нарече Майкъл Маси "лунатик"

Хората са казали, че времето лекува, но изглежда, че това не важи за Тото Волф и случилото се в Гран При на Абу Даби през 2021 година, когато Люис Хамилтън беше на по-малко от обиколка от осмата си титла, но беше победен от Макс Верстапен.

Нюи: В Мерцедес не можаха да преглътнат Абу Даби 2021

Събитията на „Яс Марина“ от 12 декември 2021 година си остава дискусионни и до ден днешен, а в основата на всичко беше бившият състезателен директор Майкъл Маси. Австралиецът взе решението да рестартира състезанието, заобикаляйки правилата, една обиколка пред финала, с което реално реши и изхода от борбата за титлата между Хамилтън и Верстапен.

Хамилтън, който контролираше надпреварата практически от началото ѝ, беше със стари твърди гуми, докато Верстапен беше с нови меки, които той беше сложил след появата на колата на сигурността. Нидерландецът се възползва максимално от по-доброто си сцепление и изпревари своя съперник в петия завой на финалния тур, след което се защити перфектно и спечели състезанието и титлата.

Впоследствие от Мерцедес входираха няколко протеста, но всички те бяха отхвърлени, а Маси загуби работата си като състезателен директор. Изглежда обаче, че Волф все още таи лоши чувства към австралиеца, а това стана ясно от неговата реч по време на събитие, на което той придружаваше съпругата си Сузи, която промотира своята нов книга Driven.

Верстапен се страхува, че ще получи удар, ако се стигне до повторение на Абу Даби 2021

„Откакто бях дете аз не съм бил в ситуация, в която да нямам контрол. Има един лунатик, който собственоръчно унищожи рекорда на най-великия шампион за всички времена“, каза Волф, говорейки индиректно за Маси.

