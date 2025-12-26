Никола Цолов не спира с тренировките по празниците

За повечето хора по света периодът около коледните и новогодишните празници е шанс да се намалят темпото и да прекарат повече време със своите близки. Това обаче рядко важи за елитните спортисти, които не могат да си позволят подобен лукс, независимо дали се намират в разгара на своите сезони, или не.

Доказателства за това са и последните снимки, които бяха публикувани от профила на Red Bull Junior Team в Инстаграм. На тях се вижда как Българския лъв Никола Цолов тренира усилено и по време на празничния период, подготвяйки се за предстоящия сезон 2026. В него българинът ще дебютира като титуляр във Формула 2, където той вече направи своя дебют, включвайки се в последните два кръга от завършилия в началото на декември сезон 2025.

Иначе Никола прекара най-светлия християнски празник със своето семейство, но бързо-бързо след това отново се е върнал в нормалния си ритъм на тренировки. В кадрите, които бяха публикувани в Инстаграм, се вижда как той тренира на специални машини, които се използват от автомобилните състезатели, за да подготвят специфични мускули като тези на врата.