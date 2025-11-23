Гран При на Лас Вегас: Верстапен контролира събитията, Норис е 3-ти, а Пиастри 6-и (следете на живо)

До края на сезон 2025 във Формула 1 остават още три състезания, а първото от тях ще бъде за Гран При на Лас Вегас. От полпозишъна в Града на греха потегли лидерът в генералното класиране Ландо Норис, който раздели първата редица с действащия шампион Макс Верстапен. Най-сериозният конкурент на Норис в битката за титлата, неговият съотборник в Макларън Оскар Пиастри, стартира от петото място.

За старта всички пилоти в топ 10 избраха средно твърдите гуми, но зад тях Хюлкенберг (11), Колапинто (15), Албон (16), Бортолето (18) и Хамилтън (19) заложиха на твърдите сликове. Антонели (17) единствен рискува с меката смес за своята първа серия от обиколки.

Старт - Норис пробва агресивна защита срещу Верстапен веднага след старта, но влезе много дълбоко в първия завой, който позволи не само на Верстапен да изпревари пилота на Макларън, но и на Ръсел. По-назад Пиастри загуби две позиции и се озова на седмото място зад Хаджар и Лоусън.

1/50 - На едно от любимите си места за атака Леклер изпревари Алонсо в подхода за 14-ия завой, за да се изкачи на деветото място, което той загуби в началото.

2/50 - Повреда в предното крило на Лоусън, която принуди новозеландеца да намали своето темпо и той започна да потъва в класирането, което позволи на Пиастри да напредна до шестото място. От повторенията се видя, че счупването на крилото на Лоусън се дължи на контакт между него и Пиастри в първия завой. Контактът беше изцяло по вина на пилота на Рейсинг Булс.

Виртуална кола на сигурността! Заради множеството отломки по пистата, разпръснати след контакти в първите завои на състезанието, надпреварата беше временно неутрализирана.

4/50 - Рестарт! Маршалите почистиха трасето и състезанието в Лас Вегас беше подновено в началото на четвъртата обиколка.

5/50 - Още едно изпреварване за Леклер в спирането за 14-ия завой, този път срещу Беарман, който беше направил отличен старт от 14-тото място, за да влезе в топ 10. След своята маневра Леклер се изкачи на седмата позиция, на около две секунди зад Пиастри.

6/50 - В челото Ръсел започна да притиска с DRS на дългите прави Верстапен в битката за първото място, а двамата вече се бяха откъснали на 2.6 секунди пред Норис.

9/50 - Три много добри обиколки позволиха на Верстапен да се откъсне на малко над секунда пред Ръсел, което лиши пилота на Мерцедес от възможността да използва DRS. Норис пък беше изостанал на вече 2.8 от своя сънародник Ръсел. Добрата новина за лидера в шампионата беше, че неговият съотборник Пиастри не успяваше да се доближи достатъчно, за да атакува Хаджар за петото място.

10/50 - Леклер стопи пасива си спрямо Пиастри на по-малко от секунда и вече разполагаше с DRS на две от дългите прави в рамките на обиколката.

11/50 - След колебливите начални обиколки пилотите на Макларън започнаха да се събуждат и да повишават своето темпо. Това позволи на Пиастри да влезе в DRS зоната на Хаджар, който пък изостана леко от Сайнц и загуби възможността да отваря своето задно крило.

12/50 - Неточност на Пиастри в 12-ия завой позволи на Леклер да се доближи достатъчно, за да го атакува успешно в спирането за 14-ия завой. Монегаскът беше подпомогнат и от факта, че Пиастри остана без DRS, докато пилотът на Ферари имаше възможността да отвори задното си крило и реално Пиастри нямаше шанс да се защити.

13/50 - Поредна успешна атака на Леклер в подхода за 14-ия завой, която му позволи да изпревари Хаджар и да се изкачи на петата позиция на 2.5 секунди зад бившия си съотборник Сайнц.

14/50 - Ръсел се оплака на своя отбор, че има проблем със сервото на волана, което със сигурност щеше да се отрази на карането на британеца. По-назад грешка на Хамилтън в 12-ия завой позволи на Албон да го атакува, но се стигна до контакт между двамата в спирането за 14-ия, което отчупи част от предното крило на тайландеца, който трябваше да влезе в бокса за нов нос.

16/50 - Виртуална кола на сигурността! За втори път състезанието беше неутрализирано, за да могат маршалите да почистят пистата от отломки, този път от инцидента между Албон и Хамилтън.

Рестарт! Бърза работа от страна на маршалите, които имаха нужда от по-малко от обиколка, за да почистят трасето. При оттеглянето на виртуалната кола на сигурността Пиастри успя да изпревари Хаджар, за да се изкачи на шестата позиция.

17/50 - Ръсел, който почти беше настигнат от Норис, избра да се насочи към алеята пред боксовете за своето първо планирано спиране за смяна на гуми. Британецът премина към твърдите сликове и се върна на трасето на седмото място, на 3.4 зад Хаджар.

