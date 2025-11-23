Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела призна след финала на Гран При на Лас Вегас, че Макс Верстапен просто е бил прекалено бърз по улиците на Града на греха, за да има британският тим реален шанс да се бори за победата.

Стела сподели своето мнение, че дори и Ландо Норис да беше успял да запази първото си място на старта, за него е щяло да бъде много трудно да задържи зад себе си Верстапен с оглед темпото, което пилотът на Ред Бул демонстрира. Шефът на Макларън също така коментира и предстоящите финални два кръга за сезона, в които ще се реши спорът за титлата при пилотите. В него Норис води с 30 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, който завърши четвърти в Лас Вегас, а след победата си в Града на греха Верстапен има пасив от 42 пункта спрямо лидера.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Честно, Макс беше по-бърз от нас в почти всички условия, така че в един момент ние си помислихме, че второто място е достатъчно добре с оглед шампионата. Не съм сигурен, че щяхме да задържим водачеството с темпото, което Макс демонстрира днес“, каза Стела.



„Математиката е това, което се брои. Оскар трябва да подходи към последните две състезания с желанието да ги спечели. Все още ни очаквам интересен и вълнуващ финал на сезона. Макс, Ландо, Оскар и всички ще подходят към следващото състезание с мисълта, че трябва да спечелят и ще видим какво ще стане“, добави италианецът.

Снимки: Gettyimages