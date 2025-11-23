Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

  • 23 ное 2025 | 09:04
  • 388
  • 0
Макларън: Макс беше много бърз, нямаше как да го победи

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела призна след финала на Гран При на Лас Вегас, че Макс Верстапен просто е бил прекалено бърз по улиците на Града на греха, за да има британският тим реален шанс да се бори за победата.

Стела сподели своето мнение, че дори и Ландо Норис да беше успял да запази първото си място на старта, за него е щяло да бъде много трудно да задържи зад себе си Верстапен с оглед темпото, което пилотът на Ред Бул демонстрира. Шефът на Макларън също така коментира и предстоящите финални два кръга за сезона, в които ще се реши спорът за титлата при пилотите. В него Норис води с 30 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, който завърши четвърти в Лас Вегас, а след победата си в Града на греха Верстапен има пасив от 42 пункта спрямо лидера.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Честно, Макс беше по-бърз от нас в почти всички условия, така че в един момент ние си помислихме, че второто място е достатъчно добре с оглед шампионата. Не съм сигурен, че щяхме да задържим водачеството с темпото, което Макс демонстрира днес“, каза Стела.

„Математиката е това, което се брои. Оскар трябва да подходи към последните две състезания с желанието да ги спечели. Все още ни очаквам интересен и вълнуващ финал на сезона. Макс, Ландо, Оскар и всички ще подходят към следващото състезание с мисълта, че трябва да спечелят и ще видим какво ще стане“, добави италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

Наказаха Габи Бортолето за Гран При на Катар

  • 23 ное 2025 | 09:30
  • 149
  • 0
Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

  • 23 ное 2025 | 08:51
  • 506
  • 2
Пиастри: Бях един от малкото, които всъщност се опитаха да вземат първия завой

Пиастри: Бях един от малкото, които всъщност се опитаха да вземат първия завой

  • 23 ное 2025 | 08:35
  • 535
  • 0
Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

  • 23 ное 2025 | 08:24
  • 425
  • 0
Норис: Прекалих с агресията в първия завой

Норис: Прекалих с агресията в първия завой

  • 23 ное 2025 | 08:17
  • 641
  • 0
Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма

Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма

  • 23 ное 2025 | 08:02
  • 1183
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 12952
  • 13
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 5648
  • 8
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 1654
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1711
  • 1
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 109141
  • 556
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 10761
  • 3