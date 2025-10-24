Популярни
Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

  • 24 окт 2025 | 09:43
Отборът на Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила във Формула 1, тъй като нарушението не е по вина на базирания в Силвърстоун тим.

Според правилата отборите имат краен срок от 31 март да предоставят на ФИА своите финансови отчети за предходния сезон. Впоследствие ФИА започва техния анализ, който продължава няколко месеца и обикновено около септември тимовете получават сертификати за успешно покриване на изискаванията.

Тази година обаче тези сертификати все още не са издадени, което подсказва, че има по-задълбочен анализ на потенциални нарушения. Едно от тях е на отбора на Астън Мартин, който е изтървал крайния срок за предаване на своя отчет, но не по вина на отбора.

Според източници всички документи са били подготвени навреме, но британският екип не е получил необходимия подпис от своя одитор поради обстоятелства, които са извън контрола на отбора. Иначе Астън Мартин се е съобразил с ограниченията на тавана на бюджетите и е поел отговорност за изпуснатия краен срок, което е причината на тима да бъде наложена само малка глоба, свързана с попълването на допълнителната документация.

Смята се, че други отбор, който не се назовава, е допуснал по-сериозно нарушение на финансовите правила, което е и водещата причина за забавянето на сертификатите за покриване на изискаванията. От ФИА отказаха да коментират конкретно случая, но заявиха, че резултатите от всички анализа си очакват съвсем скоро.

