Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

Отборът на Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила във Формула 1, тъй като нарушението не е по вина на базирания в Силвърстоун тим.

Според правилата отборите имат краен срок от 31 март да предоставят на ФИА своите финансови отчети за предходния сезон. Впоследствие ФИА започва техния анализ, който продължава няколко месеца и обикновено около септември тимовете получават сертификати за успешно покриване на изискаванията.

High-altitude city streets where top speeds meet reduced downforce. pic.twitter.com/edE6OaxZxe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 23, 2025

Тази година обаче тези сертификати все още не са издадени, което подсказва, че има по-задълбочен анализ на потенциални нарушения. Едно от тях е на отбора на Астън Мартин, който е изтървал крайния срок за предаване на своя отчет, но не по вина на отбора.

Standing on business. 💼



Arriving at the #MexicoGP pic.twitter.com/DrHPGlz6NC — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 23, 2025

Според източници всички документи са били подготвени навреме, но британският екип не е получил необходимия подпис от своя одитор поради обстоятелства, които са извън контрола на отбора. Иначе Астън Мартин се е съобразил с ограниченията на тавана на бюджетите и е поел отговорност за изпуснатия краен срок, което е причината на тима да бъде наложена само малка глоба, свързана с попълването на допълнителната документация.

Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

Смята се, че други отбор, който не се назовава, е допуснал по-сериозно нарушение на финансовите правила, което е и водещата причина за забавянето на сертификатите за покриване на изискаванията. От ФИА отказаха да коментират конкретно случая, но заявиха, че резултатите от всички анализа си очакват съвсем скоро.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages