Верстапен за титлата: Разликата все още е голяма

Въпреки че запази надеждата за спечелване на пета поредна титла във Формула 1 с победата си в Гран При на Лас Вегас, Макс Верстапен не е голям оптимист, че това ще се случи.

Нидерландецът води от старта до финала в Града на греха, за да запише своята шеста победа за сезона. С нея Верстапен намали изоставането си спрямо лидера в генералното класиране Ландо Норис на 42 точки преди финалните два кръга в Катар и Абу Даби, които ще се проведат в рамките на следващите две седмици.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Беше добре. След тренировките не знаехме как точно ще работят гумите. В състезанието се виждаше, че всеки просто търси ритъма и се опитва да разбере колко точно може да натиска, особено в първия стинт, защото тогава бяхме с по-крехките гуми. Нещата сработиха добре.



„Обикновено състезанията са трудни за нас, принципно не се справяме толкова добре с гумите, но изглежда, че днес имахме повече контрол и това ми позволи да натискам малко повече. Имах по-добре темпо и успях да остана на пистата малко повече, буквално разделих състезанието на две, което ми помогна.



„Колата работеше много добре, много по-подходящо за мен и в края можех да записвам доста добри времена. Чувствах се комфортно във всяка една обиколка и не мисля, че използвах много от гумите“, каза Верстапен, който коментира и шанса си за пета поредна световна титла.



„Разликата все още е голяма, но ние винаги се опитваме да максимизираме всичко, с което разполагаме. В следващите уикенди ще се опитаме да спечелим и ще видим къде ще сме в Абу Даби, но аз се гордея с всички.



„Сезонът ни беше низ от възходи и падения, с трудни моменти, но и някои много красиви мигове. Научихме много в хода на сезона и това ще ни бъде полезно в следващите години. Това е нещо, за което ние трябва да се хванем и да се опитаме да се върнем по-силни догодина, когато да започнем да се борим за титлата още от началото на шампионата. Сега се наслаждаваме и ще видим какво ще направим другата седмица“, заяви четирикратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages