Норис: Прекалих с агресията в първия завой

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис призна, че е прекалил с агресията в първия завой на Гран При на Лас Вегас, което му коства две позиции и реалистичния шанс да се бори за победата в Града на греха.

Британецът стартира от полпозишъна и почти веднага след изгасването на светофарите се насочи към вътрешната страна на пистата, за да блокира Макс Верстапен. Пилотът на Макларън обаче спря прекалено късно и влезе твърде дълбоко в кривата, което позволи на Верстапен и Джордж Ръсел да го задминат.

До финала Норис успя да си върне една от тези две позиции, изпреварвайки Ръсел, но нямаше сили да се бори с Верстапен, който спечели състезанието пред Норис. Въпреки това пилотът на Макларън заяви, че не е разочарован от резултата си, защото е взел добри точки за генералното класиране с второто си място.

„Оставих Макс да спечели. Пуснах го да мине, оставих го да направи хубаво състезание – заяви Норис в шеговит тон веднага след финала. – Не, просто спрях много късно, беше моя грешка. Не беше най-доброто ми представяне, но когато някой спечели с 20 секунди, то е защото е свърши по-добра работа от теб, днес те бяха малко по-бързи. Беше забавно състезание, както винаги трудно, но забавно.



„Имах добра серия в последните състезания. Мисля, че днес темпото също беше добро, но Макс направи добро състезание, те бяха бързи. Допуснах грешка в първия завой. Трябва да си агресивен в първия завой, но аз прекалих. Това ми струва, но понякога се случва така. Все пак добър резултат и добри точки, не съм разочарован. Трябва да поздравя Макс и Ред Бул, те направих добро състезание, така че продължаваме към следващото“, каза още лидерът в световния шампионат.

