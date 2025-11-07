Популярни
Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип

  • 7 ное 2025 | 09:55
  • 782
  • 0

Краят на сезон 2025 във Формула 1 ще отбележи поредното преструктуриране на техническия департамент на Астън Мартин, като и този път жертвите са на високи позиции и освобождаването им прилича на чистка заради слабото представяне на тима тази кампания.

Очаква се, че 7 от най-важните инженери в Астън Мартин ще напуснат отбора, като сред тях е и директорът по аеродинамиката Ерик Бланден, който беше привлечен от Мерцедес през 2022 година, за да стане №2 в техническия департамент, а след това пое отдела по аеродинамика. Заедно с директора по аеродинамиката си заминава и главният дизайнер Акио Хага.

Смята се, че това не е точно реакция на последния срив в представянето на Астън Мартин - в Остин Фернандо Алонсо се оплака, че колата му е на 8-о или 9-о място по скорост от общо 10 възможни позиции. По-важният фактор за промените обаче се крие в анализите, направени от управляващия технически партньор на Астън Мартин Ейдриън Нюи, който се присъедини към отбора по-рано тази година.

В последните няколко години Астън Мартин усилено привлича важни фигури от други отбори, като някои от тях вече са уволнени от тима, тук влизат Дан Фалоус, който дойде от Ред Бул, за да стане технически директор, Бланден от Мерцедес, както и Енрико Кардиле от Ферари, чиято длъжност донякъде се дублира с тази на техническия директор.

От Астън Мартин отказаха коментар по разместванията в тима, както и по въпроса за изводите от анализите на Нюи след първите му няколко месеца в отбора.

Нюи обаче винаги е заявявал, че единственото, което го интересува е представянето на автомобила на пистата и за да има резултати в тази област, той е готов да изкоренява “лоши навици, липсата на гъвкавост и вътрешната политика”. Предполага се, че подходът му в Астън Мартин няма да е по-различен от това, което сме виждали в Ред Бул, Уилямс и Макларън.

Това лято Нюи привлече един от най-верните си хора от Ред Бул - Джилс Ууд, който беше директорът, отговарящ за симулациите и изграждането на модели в тима на бившите световни шампиони. В автобиографията си Нюи специално е отбелязал, че Ууд и отговорникът за стратегиите в Ред Бул Уил Кортни имат най-сериозен принос за подобряването на представянето на тима в хода на 2010 година. Тогава Ред Бул разполагаше с най-добрия автомобил във Формула 1, но вътрешните неуредици и поредицата оперативни и стратегически грешки превърнаха битката за титлата във вълнуващ край на сезона.

Предполага се, че тези промени в техническия департамент на Астън Мартин са съобразени с опита на Нюи и Кардиле, а изпълнението им се поема от главния изпълнителен директор на тима Анди Кауъл, който дойде преди година от Мерцедес и има собствена визия за това как трябва да изглежда отбор, който може да печели победи и титли във Формула 1.

