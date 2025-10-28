Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

  • 28 окт 2025 | 18:03
  • 270
  • 0

Американският пилот Джак Крауфорд, който в момента се бори за титлата във Формула 2, ще бъде резервен пилот на отбор на Астън Мартин в рамките на сезон 2026 във Формула 1, обявиха от Силвърстоун.

Крауфорд се присъедини към програмата за развитие на млади пилоти на Астън Мартин през 2024 година и вече има над 2 000 километра с коли от Формула 1. През миналата седмица американецът направи своя дебют в официална сесия, заменяйки Ланс Строл за първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Догодина Крауфорд ще замени шампиона във Формула 2 за 2022 година Фелипе Другович, който беше основният резервен пилот на Астън Мартин през последните три години, в които неколкократно беше близо до състезателен дебют, но това така и не се случи. В ролята си на резервен състезател Крауфорд ще присъства на всички състезателни уикенди във Формула 1 през 2026 година.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

По колко килограма всъщност губят пилотите във Формула 1 в състезанията?

По колко килограма всъщност губят пилотите във Формула 1 в състезанията?

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 1120
  • 1
Без нарушения на тавана на бюджетите във Формула 1 през 2024 година

Без нарушения на тавана на бюджетите във Формула 1 през 2024 година

  • 28 окт 2025 | 14:34
  • 1822
  • 0
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 11672
  • 9
Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

  • 28 окт 2025 | 12:44
  • 4556
  • 2
От ФИА обясниха късната неутрализация на състезанието в Мексико

От ФИА обясниха късната неутрализация на състезанието в Мексико

  • 28 окт 2025 | 12:06
  • 4318
  • 2
Триумфът на Норис в Мексико се оказа най-убедителният този сезон

Триумфът на Норис в Мексико се оказа най-убедителният този сезон

  • 28 окт 2025 | 11:25
  • 919
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 2107
  • 0
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 26220
  • 19
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 16118
  • 21
11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

11-те на Дунав и Локомотив (Пловдив)

  • 28 окт 2025 | 17:45
  • 2626
  • 2
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 31842
  • 17
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 22442
  • 131