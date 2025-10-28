Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Американският пилот Джак Крауфорд, който в момента се бори за титлата във Формула 2, ще бъде резервен пилот на отбор на Астън Мартин в рамките на сезон 2026 във Формула 1, обявиха от Силвърстоун.
Крауфорд се присъедини към програмата за развитие на млади пилоти на Астън Мартин през 2024 година и вече има над 2 000 километра с коли от Формула 1. През миналата седмица американецът направи своя дебют в официална сесия, заменяйки Ланс Строл за първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.
Догодина Крауфорд ще замени шампиона във Формула 2 за 2022 година Фелипе Другович, който беше основният резервен пилот на Астън Мартин през последните три години, в които неколкократно беше близо до състезателен дебют, но това така и не се случи. В ролята си на резервен състезател Крауфорд ще присъства на всички състезателни уикенди във Формула 1 през 2026 година.
Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team