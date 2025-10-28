Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Американският пилот Джак Крауфорд, който в момента се бори за титлата във Формула 2, ще бъде резервен пилот на отбор на Астън Мартин в рамките на сезон 2026 във Формула 1, обявиха от Силвърстоун.

Jak Crawford will become the team's Third Driver for the 2026 Formula One season.



The role sees Jak act as the team's reserve driver at all races next season. 🤝 pic.twitter.com/luyQ4uVeWS — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 28, 2025

Крауфорд се присъедини към програмата за развитие на млади пилоти на Астън Мартин през 2024 година и вече има над 2 000 километра с коли от Формула 1. През миналата седмица американецът направи своя дебют в официална сесия, заменяйки Ланс Строл за първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Догодина Крауфорд ще замени шампиона във Формула 2 за 2022 година Фелипе Другович, който беше основният резервен пилот на Астън Мартин през последните три години, в които неколкократно беше близо до състезателен дебют, но това така и не се случи. В ролята си на резервен състезател Крауфорд ще присъства на всички състезателни уикенди във Формула 1 през 2026 година.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team