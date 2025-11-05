Шумахер: Пиастри и Леклер отиват в Астън Мартин

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер прогнозира, че Оскар Пиастри и Шарл Леклер ще напуснат Макларън и Ферари, за да преминат в Астън Мартин. Ралф е убеден, че Пиастри сериозно обмисля да напусне Макларън и това може да се случи в „обозримо бъдеще“.

За догодина в Астън Мартин са потвърдени Фернандо Алонсо и Ланс Строл, като испанецът намекна, че може да остане във Формула 1 и след 2026 година, особено ако Ейдриън Нюи и екипът му успеят да вкарат тима в битката в челото на колоната.

„Смятам, че след като един пилот е загубил доверие в тима или пък тимът загуби доверие в пилота, то това винаги има последствия и обикновено пилотът си тръгва“, обясни Ралф.

След това обаче бившият пилот разкри някои интересни, но все още непотвърдени данни за случващото се зад кулисите на пазара на пилоти.

„В падока се въртят упорити слухове, че в Астън Мартин спешно варианти за нов пилот още за сезон 2026, но не по-късно от 2027 – обясни Ралф. – А аз съм останал с впечатлението, че на Оскар му е писнало да търпи всичко, което му се случва в Макларън.

„В Астън Мартин търсят двама силни пилоти. Вече стана дума за първия кандидат – Оскар Пиастри. Вторият е Шарл Леклер. Ако той поиска да премине в Астън Мартин, за него ще се намери място.

„Може би в момента мениджърите му търсят начин да разтрогнат предсрочно договора му с Ферари, ако е възможно, той да премине по-бързо в друг отбор.“

Предполага се, че ако на пазара на пилоти има някакъв трус и в Астън Мартин се отвори място за догодина, то това ще е защото Ланс Строл е решил да се оттегли от Формула 1. Според непотвърдена информация, Ланс вече на три пъти е заявявал на родителите си, че иска да се откаже от Формула 1, но всеки път Ланс го е убеждавал да продължи да кара.

