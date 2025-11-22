Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

В безпрецедентно изявление доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели призна, че няма яснота за това коя е най-добрата стратегия за Гран При на Лас Вегас. Квалификацията за състезанието мина изцяло на мокра писта и осигури много малко полезна информация за подготовката за 22 кръг от сезон 2025 във Формула 1.

Пилотите караха с мокри и интермедия гуми, като сесията започна със силен дъжд, който след това спря и трасето започна да изсъхва, но нивото на сцепление остана много ниско и след финала пилотите обясниха, че това е била най-лошата квалификация в кариерата им.

Но прогнозата за времето сочи, че утре най-вероятно Гран При на Лас Вегас ще е на сухо, което означава, че отборите не разполагат с достатъчно информация за работата на гумите. Квалификацията беше на мокро, а първата и третата свободни тренировки започнаха три часа и половина по-рано в сравнение с началния час на състезанието и условията бяха различни. А втората тренировка беше прекъсната на два пъти с червен флаг и пилотите не успяха да запишат по-дълги серии обиколки с различните модели гуми.

„Стратегиите с един и два бокса са много близки, така че нямам ясна идея дали отборите планират да изкарат състезанието с един или два бокса – обясни моторспорт шефът на Пирели Марио Изола. – Тимовете разполагат с много малко данни и трябва да са гъвкави, защото ние знаем, че пистата е все още зелена. Също така, вчера зелената писта доведе до появата на грейнинг.

„Ако пилотите трябва да натискат от самото начало на състезанието, да се борят за позиции, то тогава ще има грейнинг, който ще е труден за изчистване.

„В този случай стратегията с два бокса може да е предимство, защото ако започнеш да губиш време и гумите започнат да деградират заради грейнинг, то няма как да се справиш с този проблем.

„С деградацията на гумите идва и сериозно недозавиване, защото грейнингът засяга основно предните гуми и тогава имаш предимството на двата бокса, така слагаш нови гуми и с това предимство можеш да пресечеш стратегията на другите.“

Преди старта на състезанието дори не се знае коя част на стартовата решетка предлага повече сцепление при потегляне – нечетните или четните позиции, но Изола отново се върна на грейнинга и все пак даде някакъв модел за стратегия.

„За нас най-бързата стратегия е първата серия обиколки да е със средно твърдите гуми и след това да се довърши състезанието с твърдите, един бокс, като прозорецът за него ще е между 20 и 26 обиколка – допълни Изола. – Ние знаем, че повечето отбори решиха да запазят двата си нови комплекта твърди сликове и това е добра индикация, тъй като вчера имахме грейнинг на средно твърдите, но и на меките сликове.

„При средно твърдите сликове имаше повече грейнинг защото отборите ги използваха за серии обиколки с повече гориво на борда, но пилотите ще трябва да се справят с грейнинга и при меките, както и при средно твърдите.“

Изола коментира и другият вариант за стратегия – с два бокса.

„Ако някой пилот стартира със средно твърдите гуми, то трябва да очакваме първия бокс между 12 и 18 обиколка, след това може серия обиколки с твърдите и после още една серия с твърдите – обясни Марио. – Тази стратегия е много близо до варианта с един бокс, но има повече риск от загуба на позиция на пистата, което обяснява и защо отборите я предпочитат.“

Другите варианти пак са с два бокса, но с различен тип гуми – средно твърди – твърди – средно твърди, както и меки – средно твърди – меки, но в последния вариант грейнингът ще е твърде сериозен фактор.

