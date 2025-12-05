Ще продължи ли победната серия на Дунав (Русе)?

Популярни
  5 дек 2025
Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) гостува на Локомотив (Горна Оряховица) в среща от 19-ия кръг на първенството. Мачът започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Антонио Антов.

"Драконите" се намират на върха в класирането, като имат преднина от 6 точки пред втория Фратрия. Тимът на Георги Чиликов е в серия от пет поредни шампионатни победи, а от началото на сезона все още не познава вкуса на загубата.

"Железничарите" редуват силни и слаби игри, като последният им успех дойде преди три кръга, когато надделяха над Спартак (Плевен). След това Локо (ГО) завърши наравно с дубъла на ЦСКА (1:1) и претърпя тежко поражение от Вихрен с 0:6.

