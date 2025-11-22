Популярни
Трима от инженерите на Верстапен напускат Ред Бул

  • 22 ное 2025 | 13:59
  • 400
  • 0

Трима от четиримата инженери, които работят по колата на световния шампион Макс Верстапен, ще напуснат Ред Бул в края на сезон 2025 във Формула 1. Информацията е на нидерландския вестник De Telegraaf, който съобщи за сериозни размествания в Ред Бул.

Става въпрос за водещата група инженери на Макс, начело със състезателния инженер Джанпиеро Ламбиасе, който работи заедно с Майкъл Манинг, инженера, който отговаря за двигателя Дейвид Март и пърформанс инженера Том Харт. Според вестника, за догодина при Макс ще остане само Ламбиасе.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Другите трима поемат в различни посоки. Март отива в Ауди, Харт – в Уилямс, а все още няма информация къде ще продължи кариерата си Манинг. Според неофициална информация, тримата инженери, които си тръгват са били сред разочарованите от уволнението на Кристиан Хорнър през лятото, като още тогава се заговори, че доста хора от техническия екип ще си тръгнат, несъгласни с политиката на собственика на тима.

Верстапен: Все едно карахме на лед
Верстапен: Все едно карахме на лед
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

