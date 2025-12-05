Популярни
Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

  • 5 дек 2025 | 19:06
  • 252
  • 0

Юки Цунода може да получи втори шанс в тима на Ред Бул, след като губи мястото си в края на сезона, заяви директорът на тима Лоран Мекис, цитиран от Ройтерс. Японският пилот ще отстъпи място на французина Исак Хаджар след Гран при на Абу Даби в неделя и ще се задоволи с роля на резерва.

"Надявам се и мисля, че Юки ще получи втори шанс", каза Мекис пред репортерите. "Той ще бъде резервен пилот при нас следващата година. Никога не знаем какво ще се случи. Известни сме с това, че сме взимали честни решения за пилотите в последните години", изтъкна французинът.

"Спомням си един момент в края на 2024, Юки караше много добре. Беше трудно за него да приеме, че Лиъм Лоусън ще спечели промоция в отбора. Може би се питаше дали ще получи нов шанс? Той се завърна и три състезания по-късно караше за Ред Бул. Така че не се знае", каза още Мекис.

Цунода и Лоусън бяха заедно в Рейсънг Булс миналата година, като новозеландецът бе предпочетен за заместник на мексиканеца Серхио Перес. Той и Цунода си размениха местата след две състезания, в които Лоусън имаше проблеми. Последният ще продължи следващия сезон в Рейсинг Булс редом до 18-годишния новобранец Арвид Линдблад.

Снимки: Gettyimages

