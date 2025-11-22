Популярни
Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

  • 22 ное 2025 | 12:52
Пилотът на Макларън Оскар Пиастри не успя да даде убедителен отговор относно споделянето от негова страна на пост на Бърни Екълстоун в Инстаграм, в който той твърди, че в Макларън предпочитат Ландо Норис да стане световен шампион.

Пиастри е шернал поста в ранните петъчни часове, преди началото последната свободна тренировка и квалификацията в Лас Вегас. Малко по-късно Оскар изтри поста, но феновете вече бяха отбелязали това споделяне и то се превърна във важна тема в социалните мрежи.

Бърни Екълстоун обясни защо в Макларън предпочитат Норис да стане шампион
Бърни Екълстоун обясни защо в Макларън предпочитат Норис да стане шампион

„Не знам как точно е станало – обясни Пиастри. – Събудих се тази сутрин и го видях, но не знам, може би съм го шернал случайно. Ясно е, че не съм го направил умишлено. Да, не знам какво е станало. Наистина не знам.“

Пиастри ще стартира пети в Гран При на Лас Вегас, тъй като се завъртя в последната си бърза обиколка в третата част на квалификацията.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Австралиецът е втори в класирането, на 24 точки зад съотборника си в Макларън Ландо Норис. Бърни Екълстоун направи това предположение наскоро, без обаче да го подкрепи с доказателства, а в Макларън гарантират на пилотите си, че получават равни възможности да се борят за титлата.

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

