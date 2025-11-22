Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри не успя да даде убедителен отговор относно споделянето от негова страна на пост на Бърни Екълстоун в Инстаграм, в който той твърди, че в Макларън предпочитат Ландо Норис да стане световен шампион.

Пиастри е шернал поста в ранните петъчни часове, преди началото последната свободна тренировка и квалификацията в Лас Вегас. Малко по-късно Оскар изтри поста, но феновете вече бяха отбелязали това споделяне и то се превърна във важна тема в социалните мрежи.

„Не знам как точно е станало – обясни Пиастри. – Събудих се тази сутрин и го видях, но не знам, може би съм го шернал случайно. Ясно е, че не съм го направил умишлено. Да, не знам какво е станало. Наистина не знам.“

Пиастри ще стартира пети в Гран При на Лас Вегас, тъй като се завъртя в последната си бърза обиколка в третата част на квалификацията.

Австралиецът е втори в класирането, на 24 точки зад съотборника си в Макларън Ландо Норис. Бърни Екълстоун направи това предположение наскоро, без обаче да го подкрепи с доказателства, а в Макларън гарантират на пилотите си, че получават равни възможности да се борят за титлата.

