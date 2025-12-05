Популярни
Звезда и Барса се надлъгват в Белград

  • 5 дек 2025 | 21:24
  • 2053
  • 0

Отборите на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си и Барселона играят в мач от 14-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в "Белградска Арена" домакините изостават със 17-21.

Очаквано, американецът с български паспорт попадна в стартовата петица на “звездащите”, където компания му правят Добрич, Монтеюнас, Нвора и Монеке. 

За Барса стартираха Пънтър, Весели, Саторански, Клайбърн и Шенгелия. 

ПЪРВА ЧАСТ

Само 30 секунди бяха нужни на Милър-Макинтайър да вкара първите 2 точки в мача, но след 2 минути игра гостите поведоха със 7-4. Малко след това разликата скочи на 9 точки (13-4), a 5:45 минути преди края на частта резултатът бе 15-4 в полза на Барса. Успяха да намалят до 6 изоставането си домакините (9-15), но Клайбърн вдигна разликата на 9 с точна стрелба от далечно разстояние. Милър-Макинтайър върна тройката в коша на гостите, за да стопи отново на 6 изоставането на своя тим (12-18), което малко след това стана само 3 точки (15-18). След 10 минути игра Барселона води с 21-17.

ВТОРА ЧАСТ

След малко повече от минута игра се стигна до равенство (21-21) и надлъгването започна, като все пак Барса успява да се откъсне с 2-3 точки пред съперника си. При оставащи 5:49 минути до почивката гостите водят с 31-27.

Снимки: Gettyimages

