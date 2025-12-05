Популярни
Ред Бул: Няма никакви проблеми с колата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:13
  • 242
  • 1

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис официално заяви, че „всичко е наред“ с колата на Макс Верстапен, за която световният шампион заяви, че е „повредена“ по време на първата свободна тренировка в Абу Даби днес.

Макс се оплака, че нещо не работи както трябва в дългата си серия обиколки, но не уточни от какво точно се оплаква.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

„Всичко е наред. Не мислим, че колата на Макс наистина е повредена, както се притеснявахме в един момент от тренировката – потвърди Мекис. – Трасето тук е много трудно, що се отнася до баланса на колата и особено, когато пилотът кара с вече поизносени гуми.

„В средата на дългата си серия обиколки Макс се оплака по радиото, защото беше много недоволен от поведението на колата, но мисля, че това е добре, защото той ни посочи посоката, в която да работим. Просто нямаше добър баланс.“

Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

