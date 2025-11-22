Популярни
Шарл Леклер: Имаме сериозни проблеми на мокро

  • 22 ное 2025 | 12:26
  • 362
  • 1

Шарл Леклер остана единственият представител на Ферари в последната част на квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но така и не успя да се отлепи от дъното на класирането и завърши на почти 2 секунди зад победителя Ландо Норис.

Леклер обясни, че колата на Ферари има сериозни проблеми на мокра писта, като дъждът в първата част извади от битката Люис Хамилтън, който не успя да загрее достатъчно добре гумите за мокър асфалт.

„За съжаление, във Ферари имаме сериозни проблеми на мокро и все още нямаме решение за това – коментира Леклер. – Постоянно се опитваме да решим този проблем, работим като луди, но просто не се получава.

„Много е неприятно, много, защото в малките формули карането на дъжд беше най-силната ми страна, но сега имаме страхотни трудности.

„Винаги когато е мокро, гумите просто не работят и ние страдаме от много ниско ниво на сцепление. Като тук не става въпрос за загряването им, тъй като сме излизали на мократа писта със загрети гуми и пак не се получава.“

Снимки: Gettyimages

