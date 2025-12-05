Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Популярни
  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 960
  • 2
Никола Цолов беше наказан от стюардите на Гран При на Абу Даби след края на квалификацията във Формула 2 на „Яс Марина“, в която Българския лъв се класира на деветата позиция.

Пилотът на Кампос беше санкциониран заради блокиране срещу Люк Браунинг в подхода за деветия завой в началната фаза на битката за полпозишъна. След наказанието си Никола ще бъде преместен с по три места назад на старта за спринта и основното състезание на „Яс Марина“ утре и в неделя.

Това означава, че той няма да може да започне спринтовото състезание от първата редица, а вместо това ще трябва да потегли от петото място. В неделя пък Българския лъв ще стартира 12-ти в дългата надпревара, с която ще завърши сезон 2025 във Формула 2.

Снимки: Red Bull Content Pool

