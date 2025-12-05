Зак Браун потвърди, че Макларън ще използва заповеди от бокса

В Макларън са готови да използват заповеди от бокса в Гран При на Абу Даби този уикенд, за да помогнат на Ландо Норис да спечели световната титла. И шефът на Макларън Зак Браун обясни, че тези разпореждания не противоречат на „Папая правилата“, по които се управлява тимът.

От Макларън твърдят, че Оскар Пиастри ще има „всички шансове“ да се бори за световната титла, но от бокса ще искат той да пропусне Ландо Норис ако залогът ще е той да стане световен шампион или Макс Верстапен да вземе титлата.

„Ще се отнася до заповедите от бокса, докато и двамата пилоти имат шанс за титлата, каквато е ситуацията сега, то ще е както обикновено – те са свободни да се състезават – обясни Браун. – Разбира се, ние сме практични и реалисти. В развитието на уикенда, в хода на състезанието, ако стане ясно, че единият ни пилот има по-добър шанс за титлата и да спечели състезанието, ще направим каквото можем, за да може той да спечели.

„В развитието на състезанието, ако се налага, ще направим това, което е в интерес на тима и да се опитаме да спечелим титлата при пилотите.

„Не мисля, че сме направили обратен завой по отношение на заповедите от бокса. Минаха 23 състезания и двамата ни пилоти имат реален шанс за титлата, след като получават еднаква подкрепа от тима.

„Ще използваме здрав разум, няма да загубим световната титла заради шесто и седмо място или нещо подобно.“

По-късно, когато Браун беше притиснат в тв интервю и трябваше да даде по-лаконичен отговор на въпроса дали Макларън ще използва заповеди от бокса, за да помогне на Норис, той беше категоричен: „Да, разбира се.“

