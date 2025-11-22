Популярни
Хамилтън: Чувствам се ужасно, очаквах по-добър ден

  • 22 ное 2025 | 12:03
  • 777
  • 4

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа първата си квалификация, в която остана последен по темпо, без да има технически проблеми. Британецът беше много недоволен на срещата с медиите, но се постара да посочи причините за този провал в Лас Вегас.

„Чувствам се ужасно, изобщо не е добре – емоционално обясни Хамилтън. – Но трябва да оставя това зад мен, ще се опитам утре в състезанието да прогресирам.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Направих всичко възможно, за да се подготвя и в тренировките се представихме добре. Днес денят започна страхотно, не успях да направя симулация на квалификационна обиколка, но колата ни вървеше добре.

„Бяхме най-бързи и след това аз останах в квалификацията на 20-о място. Това е най-тежкото днес. За първи път ми се случва такова нещо във Формула 1.

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна
Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

„Не успях да накарам гумите да заработят. Колата ни вървеше страхотно в третата тренировка и честно казано, очаквах по-добър ден.“

Силният дъжд изненада пилотите в квалификациите в Лас Вегас, трасето беше много хлъзгаво и много пилоти имаха проблеми с мокрите гуми, тъй като не успяха да ги вкарат в оптимална работна температура.

Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1
Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

