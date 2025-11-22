Хамилтън: Чувствам се ужасно, очаквах по-добър ден

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа първата си квалификация, в която остана последен по темпо, без да има технически проблеми. Британецът беше много недоволен на срещата с медиите, но се постара да посочи причините за този провал в Лас Вегас.

„Чувствам се ужасно, изобщо не е добре – емоционално обясни Хамилтън. – Но трябва да оставя това зад мен, ще се опитам утре в състезанието да прогресирам.

„Направих всичко възможно, за да се подготвя и в тренировките се представихме добре. Днес денят започна страхотно, не успях да направя симулация на квалификационна обиколка, но колата ни вървеше добре.

„Бяхме най-бързи и след това аз останах в квалификацията на 20-о място. Това е най-тежкото днес. За първи път ми се случва такова нещо във Формула 1.

„Не успях да накарам гумите да заработят. Колата ни вървеше страхотно в третата тренировка и честно казано, очаквах по-добър ден.“

Силният дъжд изненада пилотите в квалификациите в Лас Вегас, трасето беше много хлъзгаво и много пилоти имаха проблеми с мокрите гуми, тъй като не успяха да ги вкарат в оптимална работна температура.

