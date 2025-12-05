Популярни
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:47
  • 664
  • 0

Съветникът на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко призна, че световният шампион Макс Верстапен е в ролята на догонващ в началото на уикенда в Абу Даби.

„Ясно е, че сме зад Ландо – обясни бившият пилот. – Норис е малко по-бърз, както в квалификационно темпо, така и в дългите серии обиколки. Но тук важат много фактори. Промените, които направихме по колата между двете тренировки не дадоха очаквания ефект. Но сме имали и по-лоши петъци.“

Според доктор Марко, Макс губи около 0,3 секунди в последния сектор заради недозавиване, което тимът не успява да изчисти.

„Макс веднага се обади по радиото и каза, че има проблем с недозавиването, както и че колата му подскача. Утре имаме още една тренировка и се надявам, че в нея ще хванем правилната посока.

„Не бих казал, че разликата от три десети от секундата е притеснителна, но определено не сме в комфортна ситуация. В дългата серия обиколки картината е същата, голямата загуба е в трети сектор. Като цяло, износването на гумите при нас е повече отколкото при Макларън, но когато става въпрос само за Ландо.

„Ще имаме късмет, ако Макларън отново сбъркат нещо, но не можем да разчитаме на това три поредни уикенда. Ще трябва да се борим сами.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

