Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели своя трети пореден полпозишън във Формула 1, след като триумфира в много трудната квалификация преди надпреварата за Гран При на Лас Вегас.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Битката за полпозишъна в Града на греха се проведе на мокри условия, като едва в третата фаза на квалификацията пилотите можаха да преминат към гумите интермедия. С тях Норис успя да завърши обиколка за 1:47.934 в своя финален летящ тур и по този начин победи с 0.323 Макс Верстапен.

The McLarens are looking mighty! 💨



Lando Norris currently heads the field on provisional pole from Oscar Piastri 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SUeMeGF3LF — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Трети на стартовата решетка ще застане пилотът на Уилямс Карлос Сайнц, за когото това е второ класиране в тройката в квалификация през този сезона след старта му от първата редица в Баку. До испанеца на втория ред ще застане Джордж Ръсел, а едва пети ще потегли основният съперник на Норис в битката за титлата, неговият съотборник в Макларън Оскар Пиастри.

Your top-three from an entertaining Las Vegas Quali! 👏



1. Norris 🇬🇧

2. Verstappen 🇳🇱

3. Sainz 🇪🇸#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TmycZ7awpj — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Австралиецът беше възпрепятстване жълти флагове в 12-ия завой в своя финален летящ тур, което не му позволи на подобри своя резултат и това го остава на третия ред. Там компания ще му прави Лиам Лоусън, а зад тях на четвъртата редица ще застанат Фернандо Алонсо и Исак Хаджар. Шарл Леклер беше причината за жълтите флагове, които попречиха на Пиастри и монегаскът ще стартира девети пред Пиер Гасли, който беше най-бавен в Q3.

Нико Хюлкенберг ще бъде първият пилот извън топ 10 на стартовата решетка утре, след като германецът остана 11-ти в края на Q2, изоставайки с 0.655 от Пиастри в битката за последното място решителните 12 минути на битката за полпозишъна. Пилотът на Заубер ще раздели шестата редица с Ланс Строл, който рискува с преминаване към гумите интермедия в средата на Q2, но този ход на кандеца не сработи и той остана 12-ти, след като дори не успя да подобри времето, което беше записал с екстремно мокрите гуми в началото.

Lance tries out the Inters. 🌧️ #LasVegasGP pic.twitter.com/LPavYDYFAe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 22, 2025

Съотборниците в Хаас Естебан Окон и Оливър Беарман ще оформят седмия ред пред Франко Колапинто, който ще стартира от 15-ата позиция. Аржентинецът загуби шанса да се бори за място в Q3, след като допусна грешки във финалните си две летящи обиколки в Q2, което го остави в дъното на класирането в сесията.

What. A. Save! 😱



Franco Colapinto keeps his Alpine out of the barriers with this MEGA save 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Kh80AGKHGg — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

В началото на квалификацията пилотите масово направиха обичайния избор и заложиха на гумите интермедия, но бързо-бързо стана ясно, че това е грешният ход за моментните условия. Единствените, които още от самото начало бяха заложили на гумите за екстремно мокра настилка бяха пилотите на Астън Мартин Алонсо и Строл, тези на Заубер Хюлкенберг и Габриел Бортолето, както и Пиастри. Постепенно всички останали се присъединиха към тях и така за първи път от квалификацията в Бразилия преди година видяхме случай, в който всички бяха с гумите за екстремно мокро, които принципно никак не са любими на пилотите.

The wet tyre seems to be the compound to be on right now!



Lando Norris is one driver who reports aquaplaning on the intermediate tyres 😬#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/8mjWQS4QzG — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

В тези условия грешки от страна на пилотите не липсваха, което доведе до множество показвания на жълтите флагове. Масово обаче това се дължеше на безобидни излитания от пистата, които завършваха с екскурзия през зоната за сигурност и връщане на трасето.

It's slippery out there in Q1! 😬



Here's a moment for Max Verstappen locking up into the run-off area 👇#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gWsbUSIYbR — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Алекс Албон беше първият пилот, който допусна по-сериозна неточност в рамките на днешната квалификацията, удряйки се в стената на изхода от 16-я завой в самия край на Q1. Това не позволи тайландеца да завърши своята обиколка, в която той беше постигнал рекордно време в първия сектор и така пилотът на Уилямс остана на 16-ото място, изоставайки с 0.204 от Беарман, който хвана последния билет за Q2.

Alex Albon collides with the wall in Q1! 💥‼️



Just how did he get his car back to the pits 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EX0v9m1b9a — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Заедно с Албон елиминирани в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Андреа Кими Антонели, Бортолето, Юки Цунода и Люис Хамилтън. Седемкратният шампион изобщо нямаше късмет, тъй като от една страна той кара със заклещен конус в предната част на неговата кола, а от друга в края на финалната си летяща обиколка пилотът на Ферари беше хванат и от жълти флагове.

Lewis Hamilton is OUT of Qualifying! 😱



He is set to line up in P20 for tomorrow's Las Vegas Grand Prix #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/aRR2bhkfS1 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Жълтите флагове бяха показани заради излитането на Беарман в 14-ия завой. Пилотът на Хаас беше един от многото пилоти, които в един или друг момент от първата сесия излетяха от пистата. В този случай обаче той беше хванат от аквапланинг и изобщо не успя да спре преди да се удари челно в TecPro бариерите, но за негов късмет това доведе само до поражения по предното му крило и той успя да продължи участието си в квалификацията.

Ollie Bearman crunches into the wall! 😳



He's helpless as the car skates into the barrier#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/rw6Mi1ExbJ — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 22-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 6:00 часа българско време утре (22 ноември) сутринта и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

