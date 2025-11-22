Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели своя трети пореден полпозишън във Формула 1, след като триумфира в много трудната квалификация преди надпреварата за Гран При на Лас Вегас.
Битката за полпозишъна в Града на греха се проведе на мокри условия, като едва в третата фаза на квалификацията пилотите можаха да преминат към гумите интермедия. С тях Норис успя да завърши обиколка за 1:47.934 в своя финален летящ тур и по този начин победи с 0.323 Макс Верстапен.
Трети на стартовата решетка ще застане пилотът на Уилямс Карлос Сайнц, за когото това е второ класиране в тройката в квалификация през този сезона след старта му от първата редица в Баку. До испанеца на втория ред ще застане Джордж Ръсел, а едва пети ще потегли основният съперник на Норис в битката за титлата, неговият съотборник в Макларън Оскар Пиастри.
Австралиецът беше възпрепятстване жълти флагове в 12-ия завой в своя финален летящ тур, което не му позволи на подобри своя резултат и това го остава на третия ред. Там компания ще му прави Лиам Лоусън, а зад тях на четвъртата редица ще застанат Фернандо Алонсо и Исак Хаджар. Шарл Леклер беше причината за жълтите флагове, които попречиха на Пиастри и монегаскът ще стартира девети пред Пиер Гасли, който беше най-бавен в Q3.
Нико Хюлкенберг ще бъде първият пилот извън топ 10 на стартовата решетка утре, след като германецът остана 11-ти в края на Q2, изоставайки с 0.655 от Пиастри в битката за последното място решителните 12 минути на битката за полпозишъна. Пилотът на Заубер ще раздели шестата редица с Ланс Строл, който рискува с преминаване към гумите интермедия в средата на Q2, но този ход на кандеца не сработи и той остана 12-ти, след като дори не успя да подобри времето, което беше записал с екстремно мокрите гуми в началото.
Съотборниците в Хаас Естебан Окон и Оливър Беарман ще оформят седмия ред пред Франко Колапинто, който ще стартира от 15-ата позиция. Аржентинецът загуби шанса да се бори за място в Q3, след като допусна грешки във финалните си две летящи обиколки в Q2, което го остави в дъното на класирането в сесията.
В началото на квалификацията пилотите масово направиха обичайния избор и заложиха на гумите интермедия, но бързо-бързо стана ясно, че това е грешният ход за моментните условия. Единствените, които още от самото начало бяха заложили на гумите за екстремно мокра настилка бяха пилотите на Астън Мартин Алонсо и Строл, тези на Заубер Хюлкенберг и Габриел Бортолето, както и Пиастри. Постепенно всички останали се присъединиха към тях и така за първи път от квалификацията в Бразилия преди година видяхме случай, в който всички бяха с гумите за екстремно мокро, които принципно никак не са любими на пилотите.
В тези условия грешки от страна на пилотите не липсваха, което доведе до множество показвания на жълтите флагове. Масово обаче това се дължеше на безобидни излитания от пистата, които завършваха с екскурзия през зоната за сигурност и връщане на трасето.
Алекс Албон беше първият пилот, който допусна по-сериозна неточност в рамките на днешната квалификацията, удряйки се в стената на изхода от 16-я завой в самия край на Q1. Това не позволи тайландеца да завърши своята обиколка, в която той беше постигнал рекордно време в първия сектор и така пилотът на Уилямс остана на 16-ото място, изоставайки с 0.204 от Беарман, който хвана последния билет за Q2.
Заедно с Албон елиминирани в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Андреа Кими Антонели, Бортолето, Юки Цунода и Люис Хамилтън. Седемкратният шампион изобщо нямаше късмет, тъй като от една страна той кара със заклещен конус в предната част на неговата кола, а от друга в края на финалната си летяща обиколка пилотът на Ферари беше хванат и от жълти флагове.
Жълтите флагове бяха показани заради излитането на Беарман в 14-ия завой. Пилотът на Хаас беше един от многото пилоти, които в един или друг момент от първата сесия излетяха от пистата. В този случай обаче той беше хванат от аквапланинг и изобщо не успя да спре преди да се удари челно в TecPro бариерите, но за негов късмет това доведе само до поражения по предното му крило и той успя да продължи участието си в квалификацията.
Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 22-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 6:00 часа българско време утре (22 ноември) сутринта и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages