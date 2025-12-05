Оскар Пиастри: Усещането не беше перфектно, но не е нещо съществено

Оскар Пиастри се класира едва 11-ти в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, в която неговият съотборник Ландо Норис даде най-доброто време.

Разликата между двамата пилоти на Макларън беше 0.680 секунди, а самият Пиастри обясни, че основната причина за неговото изоставане е фактът, че той не е успял да извлече максимума от сцеплението в първата си летяща обиколка с меките гуми. Все пак австралиецът остана сравнително доволен със своето представяне, като се има предвид, че той пропусна първия час за подготовка на „Яс Марина“.

„Започнах добре със средно твърдите гуми, след което с меките не успях да извлека максимума от сцеплението в първата летяща обиколка. Опипвам почвата, определено има какво да изпробвам утре. Не мисля, че е много зле след само една сесия.



„По-скоро трябва да променим само дребни детайли. Като цяло колата се усеща в добра позиция. Отново, просто не успях да извлека максимума от сцеплението в първата обиколка с меките гуми. Така че ще направим малко корекции, усещането не беше перфектно, но нищо съществено“, обясни Пиастри.

