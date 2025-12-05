Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Световният вицешампион с България Симеон Николов изведе съотборниците си от Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа в Суперлигата на Русия.

Локомотив се наложи като гост над Горкий в Нижний Новгород с 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26) в мач от 11-ия кръг.

Така воденият от Пламен Константинов тим се изкачи отново на върха във временното класиране с актив от 30 точки (10 победи и 1 загуба).

Отлична комбинация Симеон Николов - Александър Маркин и 25:20. Волейболистите на Локомотив поведоха с 19:15 в първата част.

Домакините поведоха с 6:3 в началото на втората част. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Троен блок спря атака на Александър Маркин и 1075 за домакините. При 6:12 Пламен Константинов направи двойна смяна. Раджабдибир Шахбанмирзаев замени Иля Казаченков, а Вадим Ожигонов смени Симеон Николов. При 6:14 Пламен Константинов взе второ прекъсване за Локомотив. Отборът на Горкий поведе с 20:12. Атака на Павел Желязников и Горкий спечели втората част с 25:18.

Пламен Константинов върна в игра Симеон Николов в началото на третата част. Отлична атака на Раджабдибир Шахбанмирзаев и 7:4 за възпитаниците на Пламен Константинов. Локомотив поведе с 16:10. Мощен сервис на Илияс Куркаев даде възможност за единична блокада на Дмитрий Лизик - 24:17. Локомотив спечели третата част с 25:17.

Тимът от Новосибирск поведе 5:3 в началото на четвъртата част след ас на Дмитрий Лизик. Отлична комбинация в центъра Симеон Николов - Илияс Куркаев - 11:7. Мони Николов и съотборниците му поведоха с 16:12. Андрей Дранишников взе прекъсване за Горкий. Локомотив стегна до мачбол при 24:20. Домакините намалиха до 23:24. Пламен Константинов взе прекъсване за тима от Новосибирск. Блокада спря атака на Раджабдибир Шахбанмирзаев и Горкий стигна до геймбол при 25:24. Александър Петиркин атакува мощно за 26:25. Блокада на Илияс Куркаев и тима на Новосибирск стигна до мачбол №4 27:26. Блокада донесе успеха на Локомотив в четвъртата част с 28:26 и в мача с 3:1 гейма.

Симеон Николов записа 7 точки (5 блока, 67% ефективност в атака - +2) и получи най-високата оценка в мача 7.4.

Същата висока оценка 7.4 получи и Дмитрий Лизик, който стана и най-резултатният волейболист в двубоя с 19 точки (4 аса, 1 блок, 88% ефективност в атака - +16).

Александър Маркин добави още 12 точки (1 блок, 65% ефективност в атака, - 17% перфектно и 38% позитивно посрещане - +6).

Александър Пятиркин стана най-резултатен за Горкий с 18 точки (1 ас, 1 блок, 59% ефективност в атака, 28% перфектно и 44% позитивно посрещане - +8).

Павел Желязников добави още 14 точки (1 ас, 46% ефективност в атака - +4).

ГОРКИЙ (НИЖИНИЙ НОВГОРОД) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (20:25, 25:17, 17:25, 26:28)