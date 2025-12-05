Популярни
Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме

  • 5 дек 2025 | 17:10
  • 566
  • 0

Макс Верстапен даде две втори времена в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Абу Даби, в които най-бърз беше Ландо Норис.

В първата сесия, която се проведе в изцяло дневни условия, двамата бяха разделени от само 0.008 секунди. Във втория час за подготовка обаче, вече при условията на залязващо слънце, Норис дръпна с цели 0.363 пред Верстапен, а нидерландецът призна, че тази разлика е доста солидна. Той обаче изрази надеждата си, че в Ред Бул ще намерят още скорост както в една обиколка, така и в дългите серии преди третата тренировка утре.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10
Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

„Беше доста добре, бях сравнително доволен от колата. Просто ни трябва още малко скорост, засега не сме достатъчно бързи, но смятам, че сме в добър прозорец тук. Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме. Ще се опитаме да направим възможно най-добрата кола, ще видим какво ще открием през нощта.

„Темпото ни трябва да е по-добро както в една обиколка, така и в дългите серии. Постоянно се боря с баланса на колата, това не е нищо ново“, каза Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

