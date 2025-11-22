Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

Лидерът на Мерцедес Джордж Ръсел беше фаворит за първото място в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но не успя да се пребори за полпозишъна. След сесията Ръсел обясни, че се е появил проблем в управлението на колата и той определи битката като „пропусната възможност“.

Британецът остана 4-и, на 0,8 секунди от Ландо Норис, а пред него завършиха още Макс Верстапен и Карлос Сайнц.

It was definitely slippery out there! 😲



Unbelievably challenging conditions for the drivers to overcome throughout Qualifying 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/fS8fYw7DVU — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

„Имах проблем с управлението в третата част на квалификацията – обясни Ръсел. – Но не знам какъв точно, симптомите бяха като за повреда в сервото на волана.

„Много неприятно. Аз бях най-бърз в третата тренировка, най-бърз в първите две части на квалификацията и във втората ми бърза обиколка мислех, че трябва да спра и да оставя колата на пистата защото не можех да завивам както трябва. Не знам какъв беше проблемът, но имах късмет, че се класирах четвърти. За мен това е пропусната възможност.“

Квалификацията в Лас Вегас се оказа много трудна заради дъжда, който направи уличното трасе много хлъзгаво и опасно.

