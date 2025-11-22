Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

Защо Ръсел не успя да се пребори за полпозишъна

  • 22 ное 2025 | 11:38
  • 248
  • 0

Лидерът на Мерцедес Джордж Ръсел беше фаворит за първото място в квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но не успя да се пребори за полпозишъна. След сесията Ръсел обясни, че се е появил проблем в управлението на колата и той определи битката като „пропусната възможност“.

Британецът остана 4-и, на 0,8 секунди от Ландо Норис, а пред него завършиха още Макс Верстапен и Карлос Сайнц.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Имах проблем с управлението в третата част на квалификацията – обясни Ръсел. – Но не знам какъв точно, симптомите бяха като за повреда в сервото на волана.

„Много неприятно. Аз бях най-бърз в третата тренировка, най-бърз в първите две части на квалификацията и във втората ми бърза обиколка мислех, че трябва да спра и да оставя колата на пистата защото не можех да завивам както трябва. Не знам какъв беше проблемът, но имах късмет, че се класирах четвърти. За мен това е пропусната възможност.“

Норис: Беше стресиращо, адски стресиращо
Норис: Беше стресиращо, адски стресиращо

Квалификацията в Лас Вегас се оказа много трудна заради дъжда, който направи уличното трасе много хлъзгаво и опасно.

Верстапен: Все едно карахме на лед
Верстапен: Все едно карахме на лед
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Стюардите пощадиха Карлос Сайнц, испанецът запазва третото място на старта

Стюардите пощадиха Карлос Сайнц, испанецът запазва третото място на старта

  • 22 ное 2025 | 09:01
  • 1182
  • 0
Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 08:52
  • 616
  • 0
Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1

Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1

  • 22 ное 2025 | 08:23
  • 3613
  • 3
Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

Пиастри: Имам добра кола, надявам се на силно състезание

  • 22 ное 2025 | 08:10
  • 743
  • 0
Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

Сайнц: Направихме промени по колата, които ми помогнаха на мокрото

  • 22 ное 2025 | 07:55
  • 462
  • 0
Верстапен: Все едно карахме на лед

Верстапен: Все едно карахме на лед

  • 22 ное 2025 | 07:46
  • 2043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА 1948

Арда 0:0 ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 12:00
  • 1514
  • 8
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 11247
  • 1
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 7605
  • 44
Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

  • 22 ное 2025 | 08:39
  • 2116
  • 1
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 2038
  • 4
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 2434
  • 0