  4. Спешна среща между ръководството и Желко Обрадович в Партизан

  • 22 ное 2025 | 17:02
  • 387
  • 0
След снощната загуба от Фенербахче, ръководството и треньорският щаб на Партизан са провели среща относно кризисната ситуация в клуба. "Черно-белите" отстъпиха в "Белградска арена" от настоящия европейски шампион с 87:99, което е шестият им неуспех в последните седем мача от елитното европейско състезание.

След снощния мач Партизан се смъкна на 18-а позиция в Евролигата с резултат 4-8, а свободното падане, в което се намира отборът, включи алармите в клуба.

Според информация, разпространена от "Mondo", веднага след мача с Фенербахче ръководството на клуба, начело с президента Остоя Михайлович, е свикало спешна среща с Желко Обрадович и неговия треньорски щаб. Твърди се, че присъстващите са обсъдили текущото състояние в клуба, събитията и причините за слабите резултати.

Срещата не е продължила твърде дълго, като не се очакват никакви съобщения или важни решения след тази среща.

На Партизан му предстои предстои мач със Студентски център в АБА лигата в неделя, а след това и гостуване на Панатинайкос в Евролигата.

Снимки: Imago

