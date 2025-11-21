Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Феновете на баскетбола и по-специално Евролигата ще имат уникалната възможност да гледат звездите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид на живо в "Арена Ботевград" с билети за места на метри от паркета - в непосредствена близост до големите играчи и незабравимите емоции.

Това е най-близкото изживяване до големия баскетбол - миговете, които не стигат до камерите, но стигат до зрителите, които са достатъчно близо.

В Eventim вече има билети "Courtside" за ограничените места:

Courtside Price 3 - 195.58 лв / 100 евро

Courtside Price 4 - 254.26 лв / 130 евро

Courtside Price 5 - 293.37 лв / 150 евро

