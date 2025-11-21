Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте: Хулио Веласкес с последни новини преди гостуването на Левски в Монтана
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

  • 21 ное 2025 | 15:29
  • 194
  • 0
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Феновете на баскетбола и по-специално Евролигата ще имат уникалната възможност да гледат звездите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид на живо в "Арена Ботевград" с билети за места на метри от паркета - в непосредствена близост до големите играчи и незабравимите емоции.

Това е най-близкото изживяване до големия баскетбол - миговете, които не стигат до камерите, но стигат до зрителите, които са достатъчно близо.

В Eventim вече има билети "Courtside" за ограничените места:

Courtside Price 3 - 195.58 лв / 100 евро

Courtside Price 4 - 254.26 лв / 130 евро

Courtside Price 5 - 293.37 лв / 150 евро

Купете своя билет тук!

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

  • 21 ное 2025 | 11:34
  • 372
  • 0
Тайрийз Макси изведе Филаделфия до успех срещу Милуоки

Тайрийз Макси изведе Филаделфия до успех срещу Милуоки

  • 21 ное 2025 | 10:42
  • 484
  • 0
Берое привлече Алия-Дийн Ахмад

Берое привлече Алия-Дийн Ахмад

  • 21 ное 2025 | 10:12
  • 686
  • 0
Стефани Костович получи паспорт и ще може да играе за България

Стефани Костович получи паспорт и ще може да играе за България

  • 21 ное 2025 | 10:10
  • 1095
  • 1
Домантас Сабонис ще отсъства месец от игра заради контузия

Домантас Сабонис ще отсъства месец от игра заради контузия

  • 21 ное 2025 | 10:06
  • 706
  • 1
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с Монтана

Хулио Веласкес говори преди мача с Монтана

  • 21 ное 2025 | 15:27
  • 1390
  • 2
Пирин 0:0 Фратрия, греда за гостите

Пирин 0:0 Фратрия, греда за гостите

  • 21 ное 2025 | 15:45
  • 2271
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 5312
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 8980
  • 2
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 7713
  • 6
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4026
  • 0