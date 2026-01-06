Олимпиакос без Никола Милутинов срещу Фенербахче в Евролигата

Баскетболният Олимпиакос няма да може да разчита на центъра Никола Милутинов в предстоящия мач от 20-ия кръг на Евролигата.

Гръцкият тим, чийто екип носи българинът Александър Везенков, гостува тази вечер на Фенербахче в Турция.

Участието на сръбския национал беше под въпрос поради контузия, а в крайна сметка е било решено, че той не е достатъчно възстановен, за да играе в Истанбул срещу настоящия шампион, информира гръцкото издание Sport24.gr.

Фенербахче е в серия от три поредни победи и общо 12 успеха от 18 срещи, докато Олимпиакос също записа три поредни победи в предишните си мачове в Евролигата, но има актив 11-7.